कौन हैं डेल्सी रोड्रिगेज? जिसे कहा जाता है वेनेजुएला की शेरनी, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में संभालेंगी सत्ता

By अंजली चौहान | Updated: January 4, 2026 09:17 IST2026-01-04T09:15:04+5:302026-01-04T09:17:59+5:30

Who is Venezuela New President: वेनेजुएला के झंडे के सामने खड़ी होकर रोड्रिगेज़ ने कहा कि तड़के सुबह की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और वेनेजुएला की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि वेनेजुएलावासियों को इस कार्रवाई को अस्वीकार करना चाहिए और लैटिन अमेरिका की सभी सरकारों को इसकी निंदा करनी चाहिए।

Who is Venezuela New President: अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला करने के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया और मादुरो सरकार पर महीनों के भारी दबाव के बाद उन्हें देश से बाहर ले गए।

रात भर चले इस ऑपरेशन ने वेनेजुएला में उथल-पुथल मचा दी, जिससे वहां के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि हताहतों और सेना को हुए नुकसान की सीमा के बारे में जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई थी।

वॉशिंगटन लंबे समय से वेनेजुएला की सरकार को अवैध बताता रहा है और उसने प्रवासन, ड्रग्स और "नारको-टेररिज्म" के कारण देश पर अपने हमलों को सही ठहराया है।

इस बीच, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है, एक आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि हुई है। उनके बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है, वह यहां है।

डेल्सी रोड्रिग्ज कौन हैं?

डेल्सी रोड्रिग्ज को जून 2018 में देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। वह वर्तमान में अपनी उपराष्ट्रपति की भूमिका के साथ-साथ वित्त और तेल मंत्री भी हैं। इससे वह देश में एक प्रमुख व्यक्ति बन गई हैं। मादुरो ने अपनी समाजवादी सरकार के बचाव के लिए रोड्रिग्ज को 'शेरनी' कहा था।

रोड्रिग्ज 56 साल की हैं और उनका जन्म 18 मई 1969 को कराकस में हुआ था। वह वामपंथी गुरिल्ला लड़ाके जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्ज की बेटी हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में क्रांतिकारी लीगा सोशलिस्टा पार्टी की स्थापना की थी।

रोड्रिग्ज पहले विदेश और सूचना मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं।
वह एक वकील हैं जिन्होंने यूनिवर्सिडाड सेंट्रल डी वेनेजुएला से ग्रेजुएशन किया है। वह पिछले 10 सालों में राजनीतिक रैंक में तेजी से आगे बढ़ी हैं। रोड्रिग्ज ने 2013 और 2014 के बीच संचार और सूचना मंत्री के रूप में काम किया।

वह 2014 से 2017 तक विदेश मंत्री थीं। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ब्यूनस आयर्स में मर्कसुर व्यापार ब्लॉक की बैठक में घुसने की कोशिश की, जब देश को समूह से निलंबित कर दिया गया था।

रोड्रिग्ज को अगस्त 2024 में तेल मंत्रालय सौंपा गया था और उन्हें वेनेजुएला के तेल उद्योग पर अमेरिकी प्रतिबंधों को मैनेज करने का काम सौंपा गया है। अपने राजनीतिक करियर के अलावा, रोड्रिग्ज डिजाइनर फैशन की शौकीन हैं।

अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया?

अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमला करने के पीछे के कारण प्रवासन, ड्रग्स और 'नारको-टेररिज्म' हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को अमेरिकी दक्षिणी सीमा पर कई प्रवासियों के आने से जोड़ा है। ट्रम्प ने यह भी दावा किया है कि वेनेजुएला ड्रग्स के लिए एक बड़ा ट्रांजिट पॉइंट है।

