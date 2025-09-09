Who is Balendra Shah? : नेपाल में केपी शर्मा ओली के बाद कौन होगा PM?, काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह इस पद की दौड़ में सबसे आगे
By रुस्तम राणा | Updated: September 9, 2025 18:03 IST2025-09-09T18:03:26+5:302025-09-09T18:03:26+5:30
केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा उनके स्थान पर किसी और की तलाश की खबरों के बीच, अब सबका ध्यान काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह पर केंद्रित हो गया है, जिन्हें प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में से एक माना जा रहा है।
काठमांडू:नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद सरकार के कथित भ्रष्टाचार और पुलिस बर्बरता के खिलाफ देश के युवाओं द्वारा किए जा रहे ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा उनके स्थान पर किसी और की तलाश की खबरों के बीच, अब सबका ध्यान काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह पर केंद्रित हो गया है, जिन्हें प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में से एक माना जा रहा है।
कम से कम 19 लोगों की जान लेने और लगभग 500 अन्य के घायल होने वाले घातक विरोध प्रदर्शनों के बीच, बालेंद्र शाह ने जेन जी (जेनरेशन Z) प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त की। एक फेसबुक पोस्ट में, काठमांडू के मेयर ने कहा कि आयोजकों द्वारा निर्धारित 28 वर्ष की आयु सीमा के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो सके। हालाँकि, उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की आवाज़ सुनना ज़रूरी है।
शाह ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, "यह रैली स्पष्ट रूप से जेन-जी का एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन है, जिसके लिए मैं भी बूढ़ा लग सकता हूँ।" उन्होंने आगे कहा, "मैं उनकी आकांक्षाओं, उद्देश्यों और सोच को समझना चाहता हूँ। राजनीतिक दलों, नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों और प्रचारकों को इस रैली का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करने की अति-चालाक नहीं होना चाहिए।"
बालेंद्र शाह, जिन्हें बलेन शाह के नाम से जाना जाता है, ने प्रदर्शनकारियों को अपना "पूर्ण समर्थन" दिया।
बालेंद्र शाह कौन हैं?
बालेंद्र शाह, जिन्हें लोग बलेन के नाम से जानते हैं, काठमांडू के मेयर हैं। ज़्यादातर नेताओं के उलट, नेपाल की राजधानी के मेयर बनने का उनका सफ़र पारंपरिक नहीं रहा है। 1990 में जन्मे, बलेन शाह मैथिल मूल के मधेशी परिवार से आते हैं।
उन्होंने हिमालयन व्हाइटहाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक (बीई) की डिग्री हासिल की। इसके बाद, उन्होंने कर्नाटक के विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की।
बालेंद्र शाह या बलेन शाह को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उन्होंने 2012 में अपना पहला एकल गीत, "सड़क बालक" रिलीज़ करके इसे अपना करियर बनाया - यह गीत उन्होंने नौवीं कक्षा में लिखा था।
राजनीति में आने से पहले, बलेन शाह नेपाल के अंडरग्राउंड हिप-हॉप जगत में एक रैपर और गीतकार के रूप में एक लोकप्रिय नाम थे और नेपाल में भ्रष्टाचार और असमानता के मुद्दों को उठाने वाले अपने गीतों के लिए जाने जाते थे।
उन्होंने 2022 में काठमांडू में मेयर का चुनाव एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़कर और 61,000 से अधिक मतों के भारी अंतर से जीतकर, स्थापित दलों के अनुभवी राजनेताओं को हराकर इतिहास रच दिया।
केपी शर्मा ओली के पद से इस्तीफा देने के बाद, अब नेपाल के युवा प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी 'बलेन दाई' की ओर रुख कर रहे हैं।