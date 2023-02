रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान- यूक्रेन में शत्रुता समाप्त करने के लिए पुतिन को मना सकते हैं पीएम मोदी

Highlights व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा जिससे यूक्रेन में शत्रुता समाप्त हो सके। किर्बी ने कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन के पास युद्ध रोकने के लिए अभी भी समय है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि युद्ध आज समाप्त हो सकता है...आज समाप्त होना चाहिए।

न्यूयॉर्क: व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा जिससे यूक्रेन में शत्रुता समाप्त हो सके। किर्बी ने ये जवाब यह पूछे जाने पर दिया कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को रोकने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत देर हो चुकी है। किर्बी ने शुक्रवार को कहा, "मैं पीएम (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) को बोलने दूंगा कि वह जो भी प्रयास करने को तैयार हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका ऐसे किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा जिससे यूक्रेन में शत्रुता समाप्त हो सके। मुझे लगता है कि पुतिन के पास युद्ध रोकने के लिए अभी भी समय है। मुझे लगता है कि इसके लिए अभी भी समय है। पीएम मोदी मना सकते हैं; वो जो भी प्रयास करने के लिए तैयार हैं, मैं पीएम मोदी को बोलने दूंगा। अमेरिका ऐसे किसी भी प्रयास का स्वागत करेगा जिससे यूक्रेन में शत्रुता समाप्त हो सके।"

The single person responsible for what Ukrainian people are going through is Vladimir Putin and he could stop it right now. Instead, he's firing cruise missiles into energy and power infrastructure and trying to knock out the lights and knock out the heat: US NSC spox John Kirby pic.twitter.com/jb1iWUzpeT