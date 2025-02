भारत-अमरीकी संबंधों में क्या है MAGA और MIGA?, जिस पर पीएम मोदी ने डाला प्रकाश

Highlights पीएम मोदी ने अपनी दो दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, सैन्य, ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने MAGA और MIGA का जिक्र किया

वाशिंगटन डीसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान कहा कि भारत MIGA (मेक इंडिया ग्रेट अगेन) की ओर बढ़ रहा है, जो MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) का उनका संस्करण है। पीएम मोदी ने कहा कि MIGA और MAGA मिलकर समृद्धि के लिए एक बड़ी साझेदारी बन गए हैं। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की, जहां नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को मजबूत करने का फैसला किया।

बैठक में, जो ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के बाद उनकी पहली आधिकारिक बातचीत थी, भारत ने अधिक अमेरिकी तेल और गैस खरीदने पर सहमति व्यक्त की, जबकि ट्रम्प ने घोषणा की कि अमेरिका अन्य निर्णयों के अलावा भारत को सैन्य बिक्री बढ़ाएगा।

पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रम्प के आदर्श वाक्य 'MAGA - Make America Great Again' से अच्छी तरह वाकिफ हैं। भारत के लोग भी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेज गति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए विरासत और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अमेरिका की भाषा में, इसका नाम है Make India Great Again - MIGA।"

President Trump often talks about MAGA.



In India, we are working towards a Viksit Bharat, which in American context translates into MIGA.



And together, the India-USA have a MEGA partnership for prosperity!@POTUS@realDonaldTrumppic.twitter.com/i7WzVrxKtv