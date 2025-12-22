'हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी': भारत-पाक संघर्ष पर पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर
December 22, 2025
इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद हुए चार दिन के मिलिट्री टकराव के दौरान पाकिस्तान की सेना ने "अल्लाह की मदद" को महसूस किया।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दावा किया है कि इस साल मई में भारत के साथ मिलिट्री टकराव के दौरान पाकिस्तान को "अल्लाह की मदद" मिली थी। उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद हुए चार दिन के मिलिट्री टकराव के दौरान पाकिस्तान की सेना ने "अल्लाह की मदद" को महसूस किया।
उन्होंने कहा, "हमने इसे महसूस किया।" बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर को दिए गए इस भाषण में मुनीर ने भारत के साथ मिलिट्री टकराव का जिक्र करते हुए धार्मिक बातों का इस्तेमाल किया।
अफगान तालिबान को चेतावनी
इस बीच, मुनीर ने अफगान तालिबान को पाकिस्तान और टीटीपी में से किसी एक को चुनने की चेतावनी दी, और कहा कि सीमा पार से घुसपैठ करने वाले ज़्यादातर आतंकवादी अफगान नागरिक हैं। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान में आने वाले टीटीपी ग्रुप में 70 परसेंट अफ़गानी हैं। क्या अफ़गानिस्तान हमारे पाकिस्तानी बच्चों का खून नहीं बहा रहा है?" उन्होंने दोहराया कि काबुल को पाकिस्तान और टीटीपी के बीच फैसला करना होगा।
मुनीर ने यह भी कहा कि किसी भी इस्लामिक देश में सिर्फ़ सरकार ही जिहाद का ऐलान कर सकती है। उन्होंने कहा, "अधिकार रखने वालों के आदेश, इजाज़त और मर्ज़ी के बिना कोई भी जिहाद के लिए फतवा जारी नहीं कर सकता।"