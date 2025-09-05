'हमने भारत और रूस को सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया': ट्रंप का बड़ा बयान

वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि इस सप्ताह चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हमने भारत और रूसचीन के हाथों खो दिए हैं। ट्रंप ने एससीओ शिखर सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तस्वीर भी साझा की और लिखा: "लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे और सबसे अंधकारमय चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो!"

उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो!" इस हफ्ते की शुरुआत में, मोदी और पुतिन समेत दुनिया के कई नेता चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए थे। इस शिखर सम्मेलन को ट्रंप के कठोर टैरिफ, खासकर भारत के खिलाफ, के खिलाफ एक स्पष्ट विरोध के संदेश के रूप में देखा गया।

शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और रूसी नेता पुतिन के बीच दिखावे की ज़बरदस्त गर्मजोशी ने दुनिया भर का ध्यान खींचा, खासकर पश्चिमी देशों का। कई विशेषज्ञों ने इस बैठक को "वैश्विक शक्ति संतुलन का एक नाटकीय पुनर्निर्धारण" भी कहा।

सोमवार को, ट्रंप ने दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन का हवाला देते हुए भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को "एकतरफ़ा" बताया था। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री मोदी और कई अन्य विश्व नेता 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के लिए चीन में एकत्रित हुए थे।

ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "बहुत कम लोग यह समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "दूसरे शब्दों में, वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, जो उनका सबसे बड़ा 'ग्राहक' है, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं... यह पूरी तरह से एकतरफ़ा रिश्ता है, और यह कई दशकों से चला आ रहा है।"

अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो अन्य देशों में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका ने इस उच्च टैरिफ के लिए रूस से नई दिल्ली के तेल आयात को ज़िम्मेदार ठहराया है। 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गए हैं।



