'हमें भारत के साथ समस्या है': बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कहा

ढाका: बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली के साथ ढाका के संबंध तनावपूर्ण हैं, क्योंकि भारत को पिछले वर्ष का विरोध प्रदर्शन पसंद नहीं आया, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाना पड़ा था। उन्होंने यह भी कहा कि हसीना भारत में रह रही हैं, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच “तनाव पैदा हो रहा है।”

एनडीटीवी के अनुसार, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा, "हमें इस समय भारत के साथ समस्या है, क्योंकि उन्हें छात्रों द्वारा किया गया कार्य पसंद नहीं आया।" उन्होंने कहा, "भारत हसीना की मेजबानी कर रहा है, जिन्होंने समस्याएं पैदा की हैं...जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव पैदा होता है।"

यूनुस ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में "फर्जी" मीडिया रिपोर्टों ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। एनडीटीवी के अनुसार, नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा, "भारत से बहुत सारी फर्जी खबरें आ रही हैं, यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह एक इस्लामी आंदोलन है।"

🇧🇩 Chief Advisor Yunus: 'We Have Problems With India & There's Lots Of Fake News Coming From There pic.twitter.com/oglTW5DV6M — RT_India (@RT_India_news) September 25, 2025

पिछले साल 5 अगस्त को, शेख हसीना का अवामी लीग के साथ 16 साल का शासन एक हिंसक जन-विद्रोह में खत्म हो गया था। ढाका से भागने के बाद से हसीना भारत में आत्म-निर्वासन में रह रही हैं।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना और अन्य अवामी लीग नेताओं के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, जिसके कारण मानवाधिकार समूहों ने इन मामलों में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए हैं।

