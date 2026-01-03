Venezuela: काराकस में 7 विस्फोट, कम ऊंचाई पर उड़ते दिखे विमान, अमेरिकी हमले की आशंका?, देखिए 3 वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 3, 2026 12:54 IST2026-01-03T12:49:17+5:302026-01-03T12:54:44+5:30

वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार, 3 दिसंबर की सुबह कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं।

Highlights घटनास्थल से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है।वीडियो में कई धमाके दिखाई दे रहे हैं।सरकार ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है।

काराकसः वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम से कम सात विस्फोटों की आवाज सुनी गईं और कई विमान कम ऊंचाई पर उड़ते देखे गए। शुक्रवार देर रात स्थानीय समयानुसार करीब दो बजे हुई इस घटना को लेकर वेनेजुएला सरकार ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। विस्फोट की आवाजें सुनाई देने के बाद विभिन्न इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित सोशल मीडिया साइटों पर साझा किए गए वीडियो में कई धमाके दिखाई दे रहे हैं और घटनास्थल से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है।

स्टाग्राम स्टोरी पर साझा किए गए एक वीडियो में वेनेजुएला के काराकास पर संदिग्ध अमेरिकी हवाई हमलों के बीच पृष्ठभूमि में विस्फोटों के साथ आसमान में लड़ाकू विमान दिखाई दे रहे हैं। X पर साझा किए गए एक अन्य वीडियो में कराकस में संदिग्ध अमेरिकी हवाई हमलों के कारण हुए विस्फोटों से भीषण आग दिखाई दे रही है।

हालांकि, अमेरिकी हमले के संबंध में वेनेजुएला के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दृश्य साझा करते हुए बताया कि शनिवार को पूरे शहर में धमाकों जैसी तेज आवाजें सुनाई दीं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, दक्षिण काराकास क्षेत्र में बिजली कटौती की सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा गया।

काराकस की राजधानी के निवासियों ने तड़के कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों और सायरन की आवाज़ें सुनीं। धमाके इतने ज़ोरदार थे कि घरों और खिड़कियों में कंपन होने लगा, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। यह घटना स्थानीय समयानुसार लगभग 2 बजे घटी, जिसके दृश्यों में कई स्थानों से आग और धुआं उठता दिखाई दे रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, फोर्ट टियूना सेना अड्डे, ला कार्लोटा हवाई अड्डे, 23 डी एनेरो इलाके और राष्ट्रपति निवास मिराफ्लोरेस पैलेस के आसपास संदिग्ध हवाई हमला हुआ है। न तो वेनेजुएला के अधिकारियों और न ही अमेरिकी अधिकारियों ने घटना की प्रकृति की पुष्टि करते हुए कोई बयान जारी किया है और न ही किसी के हताहत होने की सूचना दी है।

कुछ ऑनलाइन अटकलों में कहा गया है कि अमेरिकी सेना के सीएच-47 चिनूक विमान शहर के आसमान में उड़ते हुए देखे गए थे। अधिकारियों ने अभी तक विस्फोटों के कारण की पुष्टि नहीं की है और न ही किसी के घायल होने की सूचना दी है। आपातकालीन सेवाओं और सुरक्षा बलों को स्थिति का आकलन करने के लिए मौके पर पहुंचते देखा गया।

टॅग्स :AmericaDonald Trumpअमेरिकाडोनाल्ड ट्रंप