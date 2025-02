WATCH PM Modi US Visit: एनएसए माइकल वाल्ट्ज से मिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मिलने पहुंचे एलन मस्क, देखें वीडियो

Highlights WATCH PM Modi US Visit: पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर उन्हें बधाई दी। WATCH PM Modi US Visit: भारत-अमेरिका मैत्री के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। WATCH PM Modi US Visit: विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे।

WATCH PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) माइकल वाल्ट्ज से मुलाकात की। मोदी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए बुधवार शाम अमेरिका की राजधानी पहुंचे। वाल्ट्ज के साथ यह बैठक दिन की उनकी (प्रधानमंत्री की) पहली बैठक थी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। मोदी ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए वाशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस पहुंचे।

UPDATE | The bilateral meeting between PM Narendra Modi and US National Security Advisor Michael Waltz concludes. https://t.co/ExaPkEMSyh — ANI (@ANI) February 13, 2025

#WATCH | Tesla CEO Elon Musk arrives at Blair House in Washington, DC, for a bilateral meeting with PM Narendra Modi.



मोदी ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘इस पद पर उनकी नियुक्ति को लेकर उन्हें बधाई दी। भारत-अमेरिका मैत्री के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसकी वह हमेशा से प्रबल समर्थक रही हैं।’’ मोदी से मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही गबार्ड ने ट्रंप की मौजूदगी में राष्ट्रीय खुफिया विभाग की आठवीं निदेशक के रूप में पद की शपथ ली।

#WATCH | US National Security Advisor Michael Waltz arrives at Blair House in Washington, DC, for a bilateral meeting with PM Narendra Modi.



