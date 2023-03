Video: पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री की कॉलेज में भाषण के दौरान निकल गई मुँह से गाली, आलोचना के बाद कहा- जुबान फिसल गई थी सॉरी

Highlights लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक स्नातक समारोह भाषण दे रहे थे शिक्षा मंत्री इसी दौरान उन्होंने भाषण में गाली का इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद हुसैन ने कहा कि उन्हें इस घटना का 'खेद' है

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन का कथित तौर पर भाषण के दौरान गाली का इस्तेमाल करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन्होंने सोमवार को माफी मांगी। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक स्नातक समारोह में की गई अनुचित टिप्पणी के लिए मंत्री को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। इसे जुबां फिसलना बताते हुए हुसैन ने कहा कि उन्हें इस घटना का 'खेद' है।

ट्विटर पर शिक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने लिखा, “कल जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में, मेरे भाषण के दौरान मेरी जुबान फिसल गई थी। मैं इसके लिए खेद महसूस करता हूं और अपने शब्द वापस लेता हूं।" कथित वीडियो में, हुसैन को एक सभागार में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कैसे फैसलाबाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति राणा इकरार ने राणा जनजाति के शासक वर्ग से आने के बावजूद विश्वविद्यालय में काम करने के तरीके के बारे में उन्हें बताते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

वीडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए, एक उपयोगकर्ता ने इस घटना की तुलना पाकिस्तान में शिक्षा की स्थिति से की और कहा कि यह भाषा साक्षरता की कमी को इंगित करती है। यूजर ने लिखा, ये हैं हमारे शिक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन। जरा इस आदमी की भाषा देखिए और मुझे बताइए कि इस देश में शिक्षा की बदहाली देखकर किसी को आश्चर्य क्यों होना चाहिए। शिक्षा की कमी के माध्यम से और के माध्यम से चमकता है।

Yesterday at GC University Lahore, i had a slip of tongue during my speech. I feel sorry about that and take my words back.

This is our Education Minister, Rana Tanveer Hussain. Just look at this man’s language & tell me why anyone should be surprised to see the dismal state of education in this country. He couldn’t even fake it for a graduation ceremony. The lack of education shines through & through pic.twitter.com/1eQVCeGPtk