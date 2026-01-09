ईरान में भारी बवाल और प्रदर्शन?, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का भाषण प्रसारित, वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 9, 2026 16:23 IST2026-01-09T16:10:02+5:302026-01-09T16:23:50+5:30

ईरान के निर्वासित युवराज द्वारा प्रदर्शनों के आह्वान के बाद, प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार रात से शुक्रवार सुबह तक सड़कों पर नारे लगाते हुए मार्च किया।

watch Iran Massive unrest and protests Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei's speech broadcast see video | ईरान में भारी बवाल और प्रदर्शन?, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का भाषण प्रसारित, वीडियो

file photo

Highlightsअमेरिका और इजराइल के 'आतंकवादी एजेंटों' ने देश में आगजनी की और हिंसा भड़काई। सरकारी टेलीविजन ने इस हिंसा में कुछ लोगों के हताहत होने की बात स्वीकार की।अधिकारियों ने इन विरोध प्रदर्शनों को कितनी गंभीरता से लिया है।

दुबईः ईरान के सरकारी टेलीविजन ने शुक्रवार को सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का भाषण प्रसारित किया जिसमें उन्होंने देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बात की। खामेनेई के अचानक दिए गए इस भाषण से पता चलता है कि अधिकारियों ने इन विरोध प्रदर्शनों को कितनी गंभीरता से लिया है। इन विरोध प्रदर्शनों के चलते ईरानी सरकार ने लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ने के लिए इंटरनेट और टेलीफोन लाइनें बंद कर दीं। ईरान के निर्वासित युवराज द्वारा प्रदर्शनों के आह्वान के बाद, प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार रात से शुक्रवार सुबह तक सड़कों पर नारे लगाते हुए मार्च किया।

इससे पहले, ईरान के सरकारी टेलीविजन ने आरोप लगाया था कि अमेरिका और इजराइल के 'आतंकवादी एजेंटों' ने देश में आगजनी की और हिंसा भड़काई। सरकारी टेलीविजन ने इस हिंसा में कुछ लोगों के हताहत होने की बात स्वीकार की, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी।


Web Title: watch Iran Massive unrest and protests Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei's speech broadcast see video

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :IranAmericaईरानअमेरिका