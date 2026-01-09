ईरान में भारी बवाल और प्रदर्शन?, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का भाषण प्रसारित, वीडियो
ईरान के निर्वासित युवराज द्वारा प्रदर्शनों के आह्वान के बाद, प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार रात से शुक्रवार सुबह तक सड़कों पर नारे लगाते हुए मार्च किया।
दुबईः ईरान के सरकारी टेलीविजन ने शुक्रवार को सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का भाषण प्रसारित किया जिसमें उन्होंने देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बात की। खामेनेई के अचानक दिए गए इस भाषण से पता चलता है कि अधिकारियों ने इन विरोध प्रदर्शनों को कितनी गंभीरता से लिया है। इन विरोध प्रदर्शनों के चलते ईरानी सरकार ने लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ने के लिए इंटरनेट और टेलीफोन लाइनें बंद कर दीं। ईरान के निर्वासित युवराज द्वारा प्रदर्शनों के आह्वान के बाद, प्रदर्शनकारियों ने बृहस्पतिवार रात से शुक्रवार सुबह तक सड़कों पर नारे लगाते हुए मार्च किया।
#Iran’s pre-revolutionary flag of the Lion and the Sun is raised in Khorramabad atop an Islamic Republic clerical statue. Very powerful scene. pic.twitter.com/DMg75XyJ1u— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 8, 2026
Millions of #Iranians across the country have taken to the streets, demanding the overthrow of the Islamic Republic and calling for the return of @PahlaviReza to #Iran. The voice of the people is clear and unstoppable. pic.twitter.com/veVU7JqMFz— Arash Hampay (@ahampay) January 8, 2026
इससे पहले, ईरान के सरकारी टेलीविजन ने आरोप लगाया था कि अमेरिका और इजराइल के 'आतंकवादी एजेंटों' ने देश में आगजनी की और हिंसा भड़काई। सरकारी टेलीविजन ने इस हिंसा में कुछ लोगों के हताहत होने की बात स्वीकार की, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी।
God bless the brave people of #Iran on the streets demanding freedom & an end to the brutal regime!— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) January 8, 2026
