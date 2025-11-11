Delhi Red Fort Blast: षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, पीएम मोदी ने कहा-घटना ने सभी को बहुत दुखी किया, वीडियो

Highlights सभी ज़िम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सरकार कट्टबद्ध है देश और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए... शाम लगभग 7 बजे एक हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था।

थिंपूः दिल्ली कार विस्फोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी ज़िम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आज मैं बहुत दुखी मन से यहाँ आया हूँ। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी को बहुत दुखी किया है। मैं प्रभावित परिवारों का दुःख समझता हूँ। पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जाँच कर रही सभी एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियाँ इस साजिश की तह तक पहुँचेंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी ज़िम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

#WATCH | Thimphu, Bhutan: On Delhi car blast, PM Narendra Modi says, "...The conspirators behind this will not be spared. All those responsible will be brought to justice."



"Today, I come here with a very heavy heart. The horrific incident that took place in Delhi yesterday… pic.twitter.com/64aved9Ke1 — ANI (@ANI) November 11, 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को भूटान पहुंचे, जहां वह हिमालयी देश के चतुर्थ नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। पारो हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने उनका स्वागत किया। तोबगे ने एक ‘पोस्ट’ में कहा, ‘‘मैं अपने बड़े भाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पूरे देश के साथ मिलकर भूटान में स्वागत करता हूं।’’

#WATCH | Speaking at Delhi Defence Dialogue, Defence Minister Rajnath Singh says, "My advice to the Armed Forces would be to remain in a constant state of curiosity and always on the lookout for best practices across the world, not just in technology related to equipment but also… pic.twitter.com/gKWlhH6i7h — ANI (@ANI) November 11, 2025

#WATCH | Speaking at Delhi Defence Dialogue, Defence Minister Rajnath Singh says, "For India, the path ahead is clear. We must move decisively from technology adoption to technology leadership. We can no longer be content with merely catching up to global innovation. We must aim… pic.twitter.com/i4lrxihoHA — ANI (@ANI) November 11, 2025

मोदी इस यात्रा के दौरान भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री तोबगे के साथ वार्ता करेंगे। मोदी और नरेश वांगचुक भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-दो जलविद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। मोदी चतुर्थ नरेश से भी मिलेंगे और भूटान के पूर्व नरेश के 70वें जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे।

मोदी ने यात्रा शुरू करने से पहले एक बयान में कहा, ‘‘मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा हमारी मित्रता के बंधन को और गहरा करेगी तथा साझा प्रगति एवं समृद्धि की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करेगी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘महामहिम चतुर्थ नरेश के 70वें जन्मदिन समारोह में भूटान के लोगों के साथ शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।’’

उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच मैत्री और सहयोग के अनुकरणीय संबंध हैं जो गहरे आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना पर आधारित हैं। मोदी ने कहा, ‘‘हमारी साझेदारी हमारी पड़ोसी प्रथम नीति का एक प्रमुख स्तंभ है और पड़ोसी देशों के बीच अनुकरणीय मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक आदर्श है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नयी ऊर्जा का संचार करेगी।’’ विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को कहा था, ‘‘इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के विशेष संबंधों को मजबूत करना है।’’ मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भूटान में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इन अवशेषों को भारत से भूटान भेजा गया है।

Web Title: watch Delhi Red Fort Blast PM Narendra Modi says conspirators behind not be spared All those responsible justice Today, I come here with a very heavy heart see video