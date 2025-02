WATCH: अमेरिका ने भारतीयों के निर्वासन का वीडियो जारी किया

Highlights यूएसबीपी ने गुरुवार को 104 भारतीयों के निर्वासन का एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया कि जो लोग अवैध रूप से देश में घुसे हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा यह निर्वासन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आव्रजन पर की गई कार्रवाई के बीच हुआ है

वाशिंगटन डीसी: यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पैट्रोल (यूएसबीपी) ने गुरुवार को 104 भारतीयों के निर्वासन का एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा गया कि “जो लोग अवैध रूप से देश में घुसे हैं, उन्हें वापस भेजा जाएगा”। बुधवार को, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से निर्वासित भारतीय नागरिकों को लेकर एक यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री C-17 विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। मंगलवार दोपहर टेक्सास के सैन एंटोनियो से रवाना हुए इस विमान में 11 चालक दल के सदस्य और 45 अमेरिकी अधिकारी भी सवार थे।

यह निर्वासन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आव्रजन पर की गई कार्रवाई के बीच हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को लक्षित किया गया है जो अवैध रूप से देश में प्रवेश करते हैं या अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक देश में रहते हैं। ट्रम्प के अनुसार, देश में लगभग 11 मिलियन अवैध अप्रवासी हैं।

X पर वीडियो साझा करते हुए, बॉर्डर पैट्रोल के प्रमुख माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने लिखा: "USBP और भागीदारों ने अवैध विदेशियों को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा, जो सैन्य परिवहन का उपयोग करके अब तक की सबसे लंबी निर्वासन उड़ान थी। यह मिशन आव्रजन कानूनों को लागू करने और तेजी से निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।"

USBP and partners successfully returned illegal aliens to India, marking the farthest deportation flight yet using military transport. This mission underscores our commitment to enforcing immigration laws and ensuring swift removals.



If you cross illegally, you will be removed. pic.twitter.com/WW4OWYzWOf