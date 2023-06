Video: व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को बताया 'रूस का महान मित्र', कहा- "अर्थव्यवस्था पर 'मेक इन इंडिया' का दिखा असर"

Highlights व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया "रूस का महान मित्र" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "मेक इन इंडिया" पहल की सराहना की पुतिन ने रूस के घरेलू उत्पादों और ब्रांडों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया "मेक इन इंडिया" का सहारा

मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त प्रशंसा की और उन्हें "रूस का महान मित्र" बताया। पुतिन ने न केवल पीएम मोदी की तारीफ की बल्कि इसके साथ ही उन्हें नरेंद्र मोदी की "मेक इन इंडिया" पहल की भी बेहद सराहना की।

राष्ट्रपति पुतिन ने अपने भाषण के दौरान अपने देश में घरेलू उत्पादों और ब्रांडों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के बेहतरीन उदाहरण का सहारा लिया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इस पहल का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ा।

Russia's Putin praises Indian PM Modi and make in India initiative says, "Our friends in India & PM Modi, a great friend of Russia, a few years ago presented a concept - "Make in India". And it had a very visible effect on the Indian economy.



