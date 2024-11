"हम कनाडा के मालिक हैं, गोरे लोग वापस जाओ", खालिस्तानियों ने कनाडा की सड़कों पर लगाए नारे; वीडियो वायरल

Viral Video:कनाडा में रह रहे खालिस्तानी लोगों द्वारा भारत के विरोध में कई बार वीडियो सामने आ चुके हैं। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमलों से लेकर देश विरोधी नारों की घटनाएं कई सामने आई है लेकिन इस बार कनाडा का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल, कनाडा में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं ने हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक समूह को मार्च करते और नारे लगाते हुए देखा गया, "हम कनाडा के मालिक हैं" और "श्वेत लोगों को यूरोप और इज़राइल वापस चले जाना चाहिए।" इस बयानबाजी ने स्थानीय समुदायों, खासकर भारतीय और हिंदू समूहों के बीच आक्रोश और भय को जन्म दिया है, जो हाल ही में हुई झड़पों से पहले से ही तनाव में हैं।

Khalistanis march around Surrey BC and claim “we are the owners of Canada” and “white people should go back to Europe and Israel”.

