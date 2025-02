VIDEO: लंदन में तुर्की काउंसलेट के बाहर 'कुरान जलाने' वाले व्यक्ति पर चाकू से हुआ हमला

Highlights कुरान जलाने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि वह तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था उसने तुर्की पर "कट्टरपंथी इस्लामवादियों का अड्डा" बनने का आरोप लगाया बाद में उसने पोस्ट किया कि कुरान जलाते समय उस पर चाकू से हमला किया गया

लंदन: गुरुवार को एक नाटकीय घटना में, चाकू से लैस एक बदमाश ने लंदन के तुर्की वाणिज्य दूतावास के बाहर कथित तौर पर कुरान जलाने वाले एक व्यक्ति पर हमला किया।

इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक क्लिप में हमलावर को एक बड़ा चाकू लिए हुए देखा जा सकता है, जबकि वह उस व्यक्ति के ऊपर खड़ा है, जिसने अपना हुड ऊपर उठाया हुआ है और एक जलती हुई किताब को लहरा रहा है।

वीडियो में हमलावर ने नकाबपोश व्यक्ति से किताब छीन ली, उस पर थूका और जब वह जमीन पर गिरा था, तो उसने उस पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया।

मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पहचान पूर्व मुस्लिम के रूप में हुई है, उसकी उंगली में चोट लगी है, लेकिन चाकू से कोई घाव नहीं है। एक संदिग्ध को आक्रामक हथियार रखने और गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

An employee of the Turkish consulate in London has attacked an ex-Muslim who set a Quran on fire in front of the consulate to protest against the murder of Salwan Momika.



The consulate employee used a knife in the attack.



Silence in British mainstream media 🇹🇷🇬🇧 pic.twitter.com/eT1OWvccHK