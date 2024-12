Video: बांग्लादेशी राजनेता ने भारत के बहिष्कार का आह्वान किया, सरेआम जलाईं जयपुर में बनी चादरें

Highlights बीएनपी नेता ने भारत में बनी चादर को सार्वजनिक रूप से जलाया उन्होंने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कार्यक्रम के दौरान जयपुर बनी चादरें जलाईं कहा- हम भारतीय आक्रामकता के खिलाफ विरोध जताने के लिए ऐसा कर रहे हैं

ढाका: बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता ने भारत-बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रतीकात्मक विरोध में भारत में बनी चादर को सार्वजनिक रूप से जलाया। पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव एडवोकेट रूहुल कबीर रिजवी ने मंगलवार को राजशाही शहर में ‘भारतीय उत्पादों का बहिष्कार’ कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के जयपुर में कथित रूप से निर्मित चादर को आग के हवाले कर दिया।

बीएनपी नेता ने छपी चादर को हाथ में लेकर कहा, "यह चादर भारत के जयपुर, राजस्थान की राजधानी से है। यह चादर जयपुर टेक्सटाइल द्वारा बनाई गई है... हम भारतीय आक्रामकता के खिलाफ विरोध जताने के लिए ऐसा कर रहे हैं।" इसके बाद उन्होंने चादर को सड़क पर फेंक दिया और पार्टी के सदस्यों को उसे जलाने का निर्देश दिया। इसके बाद बीएनपी कार्यकर्ताओं ने चादर पर मिट्टी का तेल छिड़का और उसे आग लगा दी। वे चादर को रौंदते भी दिखे, जबकि भीड़ बांग्लादेश के समर्थन और भारत विरोधी नारे लगा रही थी।

रिजवी ने अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए कहा, "हम भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि वे इस देश के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उनकी दोस्ती केवल शेख हसीना से है।" रिजवी ने कहा कि उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। यह पहली बार नहीं है जब रिजवी ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार किया है। पिछले सप्ताह उन्होंने भारत में बांग्लादेशी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के खिलाफ अपनी पत्नी की भारत निर्मित साड़ी को आग के हवाले कर दिया था।

उन्होंने 5 दिसंबर को ढाका में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, "यह भारतीय साड़ी है। यह मेरी पत्नी की थी और उन्होंने खुद इसे इस उद्देश्य के लिए दिया था। आज मैं इसे आपके सामने फेंक रहा हूं।" इस साल की शुरुआत में, मार्च में, उन्होंने इसी तरह के विरोध प्रदर्शन के तहत एक भारतीय शॉल को फेंक दिया था। चादर जलाने की घटना भारत में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी निर्मित ढाकाई जामदानी साड़ियों को जलाया था।

BNP Leader Rizvi Sets Jaipur Bedsheets and Indian Saree Ablaze in Protest Against Indian Goods



BNP’s Ruhul Kabir Rizvi takes his protest against Indian products to a new level, burning his wife’s Indian saree and Jaipur bedsheets. Calls for a nationwide boycott of Indian goods.… pic.twitter.com/0FhiJnVTAd