Video: शेख हसीना सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगभवन से बाहर निकलीं, नई दिल्ली आने की अटकलें, सामने आया वीडियो

Bangladesh Anti-Quota Protest: बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर बाहर निकलने का खबरे हैं। बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे एक सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगभवन से अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ "सुरक्षित स्थान" के लिए रवाना हो गईं। अटकलें हैं कि शेख हसीना नई दिल्ली आ सकती हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगाभवन से बाहर निकलने की वीडियो भी आ चुकी हैं।

Latest reports from Bangladesh indicate that Prime Minister Sheikh Hasina has left Dhaka for an undisclosed location after unprecedented nationwide violence in the country. Some suggest she could come to New Delhi as well. Developing story. (Videos and Photo viral on BD Media) pic.twitter.com/Kk5ODQZENk