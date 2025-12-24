अमेरिका: पेंसिल्वेनिया में नर्सिंग होम में धमाका, 2 लोगों की दर्दनाक मौत

December 24, 2025

USA: ब्रिस्टल टाउनशिप के पुलिस प्रमुख चार्ल्स विनिक ने बताया कि 20 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिन में पहले लापता बताए गए सभी लोग मिल गए हैं और जीवित हैं।

अमेरिका: पेंसिल्वेनिया में नर्सिंग होम में धमाका, 2 लोगों की दर्दनाक मौत

USA: अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित एक नर्सिंग होम में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम दो लोगों की मौत हो गयी, इमारत का एक हिस्सा ढह गया और आग लगने के बाद कई लोग अंदर फंस गए। प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने विस्फोट के कई घंटे बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कम से कम दो लोगों की मौत हो चुकी है। यह विस्फोट ब्रिस्टल टाउनशिप में स्थित ‘ब्रिस्टल हेल्थ एंड रिहैब सेंटर’ में हुआ। घटना उस समय हुई जब कर्मचारियों का एक दल गैस रिसाव की जांच के लिए मौके पर मौजूद था।

हालांकि, कई घंटे बाद भी विस्फोट का कारण स्पष्ट नहीं हुआ और न ही हताहतों की सटीक संख्या सामने आई है। नर्सिंग होम से काले धुएं का बड़ा गुबार उठा। आपातकालीन कर्मी, दमकल गाड़ियां और एंबुलेंस वहां पहुंचीं। बक्स काउंटी के आपातकालीन प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि उन्हें दोपहर लगभग दो बजकर 17 मिनट पर विस्फोट की सूचना मिली। पेंसिल्वेनिया आपातकाल प्रबंधन एजेंसी की प्रवक्ता रूथ मिलर ने कहा कि उनकी एजेंसी को बताया गया है कि कुछ लोग इमारत का एक हिस्सा ढहने के कारण अंदर फंसे हुए हैं।

घटनास्थल के पास रहने वाले एक व्यक्ति विली टाय ने कहा कि वह अपने घर पर टीवी पर बास्केटबॉल मैच देख रहे थे तभी उन्होंने ‘‘ज़ोरदार धमाके’’ की आवाज सुना और जब वह बाहर देखने गए तो उन्होंने ‘‘हर तरफ आग’’ देखी और लोगों को इमारत से बाहर निकलते हुए देखा।

विस्फोट का कारण स्पष्ट नहीं है। स्थानीय गैस कंपनी पीईसीओ ने कहा कि उसके दल नर्सिंग होम में गैस रिसाव की गंध आने की शिकायत पर दोपहर दो बजे के बाद वहां पहुंचे थे। कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘जब हमारे दल मौके पर थे, तभी नर्सिंग होम में विस्फोट हो गया।’’ यह नर्सिंग होम फिलाडेल्फिया से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है। 

