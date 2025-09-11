US: ट्रंप के करीबी सहयोगी की सरेआम हत्या, यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में हमलावर ने मारी गोली; जानें अब तक की अपडेट

Charlie Kirk News: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूढ़िवादी कार्यकर्ता और लोकप्रिय प्रभावशाली व्यक्ति चार्ली किर्क (31) की गोली मारकर हत्या के बाद एक वीडियो बयान साझा किया है।

Charlie Kirk News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की गुरुवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। 31 वर्षीय किर्क "द अमेरिकन कमबैक" और "प्रोव मी रॉन्ग" जैसे नारों से सजे एक तंबू के नीचे छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तभी एक गोली चली और उनकी गर्दन में जा लगी। घटनास्थल से मिले विचलित करने वाले वीडियो फुटेज में वह अपने घाव को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि छात्र चीख रहे थे और इलाके से भाग रहे थे।

ट्रंप ने घटना के तुरंत बाद किर्क की मौत की पुष्टि की और घोषणा की कि सम्मान स्वरूप रविवार तक अमेरिकी झंडे आधे झुके रहेंगे। अधिकारियों ने अभी तक हमलावर या हमले के पीछे के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा कि हिरासत में लिए गए संदिग्ध को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की घोषणा की और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। पटेल ने एक्स पर लिखा था, "आज हुई भीषण गोलीबारी, जिसमें चार्ली किर्क की जान चली गई, अब हिरासत में है।" यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने कहा कि अधिकारियों का मानना ​​है कि यूटा के एक कॉलेज परिसर में चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या में केवल एक ही व्यक्ति शामिल था। उन्होंने बुधवार को कहा, "किसी भी जानकारी से किसी दूसरे व्यक्ति के होने का पता नहीं चलता।"

हालांकि, जाँचकर्ता अभी भी ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसके पास और जानकारी हो। गवर्नर के अनुसार, एक संदिग्ध व्यक्ति फिलहाल हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है।

ट्रंप ने शोक व्यक्त किया

राष्ट्रपति ट्रंप, जो किर्क को अपना एक प्रमुख राजनीतिक सहयोगी मानते थे, ने ट्रुथ सोशल मीडिया और न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्रंप ने ऑनलाइन लिखा, "चार्ली से बेहतर अमेरिका के युवाओं के दिल को कोई नहीं समझ सकता था और न ही उनके पास उनकी बात थी। सभी, खासकर मैं, उन्हें प्यार और सम्मान देते थे।" राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के बाद रविवार शाम तक ट्रंप ने अमेरिकी झंडे आधे झुके रहने का आदेश दिया।

ट्रुथ सोशल मीडिया पर, @ट्रंप ने साझा किया कि "महान" वाद-विवादकर्ता की हत्या कर दी गई है, और उनकी पत्नी एरिका और युवा परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। जैसे-जैसे स्थिति विकसित होती जा रही है वह इस पर करीबी नजर रख रहे हैं और उन्होंने किर्क की प्रभावशाली विरासत को स्वीकार किया है। ट्रंप ने किर्क को "बहुत, बहुत अच्छा दोस्त" और "एक जबरदस्त व्यक्ति" बताया, और समर्थकों से आग्रह किया: "हमें सभी को चार्ली किर्क के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।" 

घटनास्थल से प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पूर्व यूटा कांग्रेसी जेसन चाफ़ेट्ज़, जो कार्यक्रम में मौजूद थे, ने कहा कि किर्क ने दर्शकों से एक सवाल पूछा ही था कि गोली चलने की आवाज आई।

राजनीतिक नेताओं ने हिंसा की निंदा की सभी स्पेक्ट्रम के राजनेताओं ने गोलीबारी की निंदा की। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लिखा: "प्रिय भगवान, चार्ली की उसके सबसे बुरे समय में रक्षा करें।" फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने कहा कि विवादों को "हिंसा से नहीं, बल्कि बहस से" सुलझाया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी समर्थन व्यक्त किया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम यूटा वैली यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। लगभग 47,000 छात्रों वाला यूटा का सबसे बड़ा सार्वजनिक विश्वविद्यालय, यूवीयू, हमले के बाद बंद कर दिया गया।

प्रशासकों ने पुष्टि की है कि हमलावर की तलाश जारी रहने तक परिसर कड़ी सुरक्षा में रहेगा। यह घटना पहले ही विवादास्पद हो चुकी थी: विश्वविद्यालय से किर्क को बोलने से रोकने की मांग वाली एक याचिका पर लगभग 1,000 हस्ताक्षर प्राप्त हुए थे। अधिकारियों ने इस उपस्थिति का बचाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहस के एक प्रयास के रूप में किया।

