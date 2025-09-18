US: पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी, 3 पुलिसकर्मियों की मौत संदिग्ध एनकाउंटर में ढेर

US: यूएस के दक्षिणी पेन्सिलवेनिया में बुधवार को गोलीबारी की एक घटना में तीन पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों का यह समूह एक घरेलू-संबंधित जांच के सिलसिले में घटनास्थल पर था। गवर्नर जोश शापिरो ने कहा, "हम तीन अधिकारियों निधन पर शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस काउंटी और देश की सेवा की।"

उन्होंने आगे कहा, "इस तरह की हिंसा ठीक नहीं है, हमें एक समाज के रूप में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है।" अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी फिलाडेल्फिया से लगभग 185 किलोमीटर पश्चिम में नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप के क्षेत्र में हुई, जो मैरीलैंड सीमा के आस पास है। हमलावर और मरने वाले पुलिस अधिकारियों की पहचान अब तक जाहिर नहीं की गयी है और ना ही यह स्पष्ट किया है कि उन्हें किस प्रकार गोली मारी गई।

पेंसिल्वेनिया राज्य के पुलिस आयुक्त कर्नल क्रिस्टोफर पेरिस ने कहा, "इस समुदाय ने जो दुःख सहा है, उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं।"

यॉर्क अस्पताल ने कहा कि वह उत्तरी यॉर्क काउंटी में हुई एक पुलिस घटना से संबंधित गंभीर हालत में दो लोगों का इलाज कर रहा है। अस्पताल ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने पुलिस के खिलाफ हिंसा को "हमारे समाज पर एक अभिशाप" बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिए संघीय एजेंट मौके पर मौजूद हैं।

पेंसिल्वेनिया के उपराज्यपाल ऑस्टिन डेविस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "यॉर्क काउंटी में हुई गोलीबारी में शामिल अधिकारियों और लोगों के लिए कृपया प्रार्थना करें।"

पेंसिल्वेनिया के अटॉर्नी जनरल डेव संडे ने कहा कि वह भी घटनास्थल पर जाएँगे। सोशल मीडिया पर, उन्होंने "सभी निवासियों से स्थानीय कानून प्रवर्तन के निर्देशों का पालन करने" का आग्रह किया और कहा कि वह "सभी संबंधित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।"

चिकित्सा सहायता दक्षिण-मध्य पेंसिल्वेनिया में एक ग्रामीण सड़क पर हुई, जो एक कृषि क्षेत्र से होकर गुज़रती है, जिसमें एक खलिहान और खेत हैं।

