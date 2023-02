US Presidential Election 2024: भारतीय-अमेरिकी नेता निक्की हेली ने की बड़ी घोषणा, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती देने वाली पहली रिपब्लिकन बनीं

Highlights पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने वाली पहली रिपब्लिकन बन गई हैं। भारतीय प्रवासियों की गर्वित बेटी बताती हैं। अपने पूर्व 76 वर्षीय बॉस ट्रंप के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाली पहली दावेदार होंगी।

वाशिंगटनः प्रमुख भारतीय-अमेरिकी नेता निक्की हेली ने मंगलवार को राष्ट्रपति पद के लिए अपनी कवायद शुरू कर दी। इस तरह वह व्हाइट हाउस के लिए 2024 में अपनी पार्टी की उम्मीदवार बनने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने वाली पहली रिपब्लिकन बन गई हैं।

हेली (51) दक्षिण कैरोलिना की दो बार गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रह चुकी हैं। उन्होंने कहा, "यह नेतृत्व की एक नई पीढ़ी के लिए राजकोषीय जिम्मेदारी को फिर से खोजने, हमारी सीमा को सुरक्षित करने और हमारे देश, हमारे गौरव तथा हमारे उद्देश्य को मजबूत करने का समय है।"

वह खुद को भारतीय प्रवासियों की गर्वित बेटी बताती हैं। हेली दक्षिण कैरोलिना के बामबर्ग में बड़े होने और एक मजबूत एवं गर्वित अमेरिका में अपने विश्वास को आकार देने के बारे में बात करती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हम ईश्वर और उन मूल्यों के प्रति भय से दूर हो गए जो अभी भी हमारे देश को दुनिया में सबसे स्वतंत्र और महान बनाते हैं। हमें उस दिशा में फिर से मुड़ना चाहिए।’’

ट्रंप के मुकाबले खुद को एक युवा और नए विकल्प के रूप में ढालते हुए हेली हफ्तों से व्हाइट हाउस के लिए दावेदारी का संकेत दे रही थीं। उनकी औपचारिक घोषणा का मतलब है कि वह अपने पूर्व 76 वर्षीय बॉस ट्रंप के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाली पहली दावेदार होंगी। उन्होंने कहा, "रिपब्लिकन पिछले आठ राष्ट्रपति चुनावों में से सात में लोकप्रिय वोट हार गए हैं जिसे बदलना है।

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP