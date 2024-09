US Presidential Debate: कमला हैरिस के सामने पहली डिबेट में औंधे मुंह गिरे डोनाल्ड ट्रंप, भारी अंतर से हराया

Highlights बहस के दर्शकों ने हैरिस के पक्ष में 63% से वोट दिए, जबकि 37% ने ट्रंप को पसंद किया ट्रंप ने बाद में कहा कि यह उनकी "सबसे अच्छी बहस" थी हैरिस के अभियान ने उन्हें अक्टूबर में दूसरी बहस के लिए चुनौती दी है

वाशिंगटन: अमेरिकी मतदाता इस बात पर व्यापक रूप से सहमत हैं कि मंगलवार की राष्ट्रपति पद की बहस के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर प्रदर्शन किया, यह बात एक स्वतंत्र शोध फर्म SSRS द्वारा बहस पर नज़र रखने वालों के CNN सर्वेक्षण में सामने आई है। बहस के दर्शकों ने हैरिस के पक्ष में 63% से वोट दिए, जबकि 37% ने ट्रंप को पसंद किया।

बहस से पहले, द न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में दिखाया गया था कि दोनों उम्मीदवार दौड़ में बराबरी पर थे। इसके बाद, बहस देखने वाले हैरिस के 96% समर्थकों ने कहा कि उनके उम्मीदवार ने बेहतर काम किया है, जबकि केवल 69% ट्रम्प समर्थकों ने कहा कि उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया।

कहा जाता है कि डेमोक्रेट उम्मीदवार ने गर्भपात से लेकर विदेश नीति तक के मुद्दों पर अपने प्रतिद्वंद्वी को नाराज़ करने के लिए उकसाया। ट्रंप ने बाद में कहा कि यह उनकी "सबसे अच्छी बहस" थी, जो कि फ्लैश पोल में दिखाए गए विपरीत है। हैरिस के अभियान ने उन्हें अक्टूबर में दूसरी बहस के लिए चुनौती दी है।

यह जून की बहस से एक बड़ा बदलाव है, जब राष्ट्रपति जो बाइडन दौड़ में थे। उस समय, सर्वेक्षणों ने संकेत दिया था कि 67% से 33%, श्री ट्रम्प ने अपने प्रतिद्वंद्वी से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि, ये सर्वेक्षण केवल बहस देखने वाले लोगों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि पूरे मतदान करने वाले लोगों के समग्र विचारों का।

“This is so rich coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been held liable for sexual assault. And his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing.”



— Kamala on Donald Trump pic.twitter.com/MHxeQAT8TJ