पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया, विश्व के कई नेताओं ने व्यक्त की संवेदनाएं

Highlights नरेंद्र मोदी की मॉं हीराबेन मोदी के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया है। विश्व के कई नेताओं ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।

वाशिंगटनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉं हीराबेन मोदी के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया है। शनिवार सुबह उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा, "जिल और मैं पीएम नरेंद्र मोदी को उनकी मां हीराबेन मोदी के निधन पर अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। इस कठिन समय में हमारी प्रार्थना प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ हैं।"

Jill and I send our deepest and heartfelt condolences to Prime Minister @narendramodi on the loss of his mother, Heeraben Modi.



Our prayers are with the Prime Minister and his family at this difficult time.