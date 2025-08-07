यूएई में मिलेंगे ट्रंप और पुतिन?, यूक्रेन युद्ध और द्विपक्षीय बैठक सहित इन मुद्दों पर चर्चा
पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने पहले कहा था कि शिखर बैठक संभवतः अगले सप्ताह एक ऐसे स्थान पर हो सकती है, जिस पर ‘‘सैद्धांतिक रूप से’’ निर्णय लिया जा चुका है।
मॉस्कोः रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संभवत: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मुलाकात होने की उम्मीद कर रहे हैं। यह खबर व्हाइट हाउस द्वारा मॉस्को को यूक्रेन में तीन साल से जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रगति दर्शाने के लिए दी गई समय-सीमा से ठीक पहले आई है। पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने पहले कहा था कि शिखर बैठक संभवतः अगले सप्ताह एक ऐसे स्थान पर हो सकती है, जिस पर ‘‘सैद्धांतिक रूप से’’ निर्णय लिया जा चुका है।
उशाकोव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के शिखर बैठक में शामिल होने की संभावना को खारिज कर दिया। हालांकि, व्हाइट हाउस ने कहा था कि ट्रंप इस पर विचार करने को तैयार हैं। पुतिन ने जेलेंस्की के पिछले प्रस्तावों को ठुकरा दिया था, जिसमें उन्होंने किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बैठक करने की बात कही थी।
उशाकोव ने कहा, ‘‘हम सबसे पहले, ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दे रहे हैं। हम इसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं ताकि यह बैठक सफल हो।’’ उन्होंने कहा कि यूक्रेन के नेता को शामिल करने के संबंध में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के सुझाव पर ‘‘विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई।’’
पुतिन ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अपनी बैठक के बाद क्रेमलिन में यह घोषणा की। व्हाइट हाउस की ओर से बृहस्पतिवार को तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई और यह स्पष्ट नहीं है कि इस बैठक की घोषणा का रूस को हत्याएं रोकने या भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करने के लिए ट्रंप द्वारा दी गई शुक्रवार की समय सीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
यह पूछे जाने पर कि बैठक की पहल किसने की, पुतिन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ‘‘दोनों पक्षों ने इसमें रुचि दिखाई है।’’ भविष्य की वार्ताओं में जेलेंस्की की संभावित भागीदारी के बारे में, पुतिन ने कहा कि उन्होंने कई बार कहा है कि वह इसके खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक संभावना है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय करने की जरूरत है।’’
रूस के सरकारी कोषागार के प्रमुख किरिल दिमित्रेव, जिन्होंने बुधवार को विटकॉफ से मुलाकात की, ने कहा कि ट्रंप-पुतिन बैठक मॉस्को को ‘‘अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से बताने’’ का अवसर देगी और उन्हें उम्मीद है कि शिखर बैठक में पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक मुद्दों पर चर्चा शामिल होगी। यह बैठक 2021 के बाद पहली अमेरिका-रूस शिखर बैठक होगी।
जब पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने जिनेवा में पुतिन से मुलाकात की थी। यह युद्ध समाप्त करने के ट्रंप के प्रयास की दिशा में एक मील का पत्थर होगा, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे लड़ाई रुकेगी क्योंकि मॉस्को और कीव शांति की अपनी शर्तों को लेकर अब भी एक-दूसरे से काफी हद तक असहमत हैं।
जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने कूटनीतिक गतिविधियों के बीच ताजा घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए बृहस्पतिवार को यूरोपीय नेताओं से मिलने की योजना बनाई है। उन्होंने टेलीग्राम पर कहा कि यूरोपीय देशों को भी अपने महाद्वीप में चल रहे युद्ध का समाधान खोजने में शामिल होना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा, ‘‘यूक्रेन बैठकों से नहीं डरता और रूसी पक्ष से भी इसी तरह के साहसिक रुख की उम्मीद करता है। युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है।’’