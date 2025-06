भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेतन्याहू को मिला ट्रंप का साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "वो राजनीतिकविच हंटिंग का शिकार

Trump-Netanyahu: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आने से वह मुसीबतों में घिर गए हैं। नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर इजरायल का समर्थन किया है। ट्रंप ने नेतन्याहू का सपोर्ट करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें राजनीतिक विच हंट का शिकार बनाया जा रहा है।

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में तीन अलग-अलग कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिन्हें केस 1,000, 2,000 और 4,000 के रूप में जाना जाता है, जिसमें रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप शामिल हैं।

हालाँकि, नेतन्याहू ने लगातार सभी आरोपों का खंडन किया था, उन्हें "नकली" बताते हुए खारिज कर दिया था। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में पीड़ा व्यक्त करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक भयानक स्थिति है जहाँ इजरायल के पीएम को हमास के साथ एक समझौते पर बातचीत करने के दौरान अदालत में समय बिताना पड़ता है।

ट्रम्प ने लिखा, "इजरायल में बीबी नेतन्याहू के साथ जो कुछ किया जा रहा है, वह भयानक है। वह एक युद्ध नायक और एक प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ईरान में खतरनाक परमाणु खतरे से छुटकारा पाने में बड़ी सफलता पाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर शानदार काम किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी हमास के साथ एक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें बंधकों को वापस लाना भी शामिल है। यह कैसे संभव है कि इजरायल के प्रधानमंत्री को बिना किसी बात (सिगार, बग्स बनी डॉल, आदि) के लिए पूरे दिन कोर्टरूम में बैठने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह एक राजनीतिक विच हंट है, जो विच हंट के समान है जिसे मुझे सहने के लिए मजबूर किया गया था।"

"Political witch hunt": Trump on continuation of trial against Israeli PM Netanyahu



Read @ANI Story | https://t.co/zzat6PtGPZ#Israel#US#DonaldTrump#BenjaminNetanyahupic.twitter.com/uNr1ncsis0