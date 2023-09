भारत-कनाडा विवाद के बीच अमेरिका ने भारतीय छात्रों को रिकॉर्ड संख्या में वीजा जारी किए

Highlights अमेरिका ने भारतीय छात्रों को रिकॉर्ड संख्या में 90,000 से अधिक वीजा जारी किए हैं यूएस ने बताया- इस गर्मी में दुनिया भर में लगभग चार में से एक छात्र वीज़ा यहीं भारत में जारी किया गया भारत-कनाडा के बीच बढ़ते राजनयिक संकट से कनाडा की शिक्षा प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना

नई दिल्ली: अमेरिका ने भारतीय छात्रों को रिकॉर्ड संख्या में 90,000 से अधिक वीजा जारी किए हैं। अमेरिकी मिशन ने कहा कि इस गर्मी में जून-अगस्त तक दुनिया भर में चार में से एक छात्र वीजा भारतीयों को जारी किया गया था।

एक्स पर एक पोस्ट में, भारत में अमेरिकी दूतावास ने लिखा, “भारत में अमेरिकी मिशन को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस गर्मी में जून, जुलाई और अगस्त में रिकॉर्ड संख्या में 90,000 से अधिक छात्र वीजा जारी किए हैं। इस गर्मी में दुनिया भर में लगभग चार में से एक छात्र वीज़ा यहीं भारत में जारी किया गया था!"

यूएस दूतावास ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, “उन सभी छात्रों को बधाई और शुभकामनाएं जिन्होंने अपने उच्च शिक्षा लक्ष्यों को साकार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को चुना है! टीम वर्क और इनोवेशन के साथ, हमने यह सुनिश्चित किया कि सभी योग्य आवेदक समय पर अपने कार्यक्रमों में पहुँचें।"

The U.S. Mission in India is pleased to announce that we issued a record number – over 90,000 – of student visas this Summer/ in June, July, and August. This summer almost one in four student visas worldwide was issued right here in India! Congratulations and best wishes to all…