Nancy Pelosi arrives in Taipei: चीन की धमकी के बीच अमेरीकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइपे पहुंचीं, भड़का चीन

Highlights नैंसी पेलोसी के दौरे पर चीन ने ताइवान में 'बेहद खतरनाक' अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की पेलोसी के दौरे को लेकर चीन ने कहा - अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे पीएलए ने ताइवान सीमा पर 4 से 7 अगस्त तक युद्धाभ्यास करने की घोषणा की

Nancy Pelosi's Visit Taiwan:चीन की धमकी के बीच अमेरीकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान दौरे पर पहुंच गई हैं। उनका विमान मंगलवार की शाम ताइवान की राजधानी ताइपे में लैंड हुआ। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, हमारी यात्रा ताइवान के कई कांग्रेस प्रतिनिधिमंडलों में से एक है और यह किसी भी तरह से लंबे समय से संयुक्त राज्य की नीति का खंडन नहीं करता है, जो 1979 के ताइवान संबंध अधिनियम, यूएस-चीन संयुक्त विज्ञप्ति और छह आश्वासनों द्वारा निर्देशित है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध करना जारी रखता है। वहीं एएफपी समाचार एजेंसी के अनुसार, नैंसी पेलोसी के दौरे पर चीन ने ताइवान में 'बेहद खतरनाक' अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की। पैलोसी के दौरे को लेकर चीन अमेरिका पर भड़क गया है। साथ ही कहा कि अमेरिका को इसके नतीजे भुगतने होंगे। चीन ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। पीएलए ने ताइवान सीमा पर 4 से 7 अगस्त तक युद्धाभ्यास करने की घोषणा कर दी है।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ताइवान पहुंचने के साथ ही वह स्वशासित द्वीप का दौरा करने वाली अमेरिका की सर्वोच्च अधिकारी बन गई हैं। पेलोसी की यात्रा से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन दावा करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। वह विदेशी अधिकारियों के ताइवान दौरे का विरोध करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह द्वीपीय क्षेत्र को संप्रभु के रूप में मान्यता देने के समान है। चीन ने धमकी दी थी कि यदि पेलोसी ताइवान की यात्रा करती हैं तो इसके ‘‘गंभीर परिणाम’’ होंगे।

