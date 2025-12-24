US: अज्ञात बंदूकधारी का आतंक, पुलिसकर्मी को मारी गोली, मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 24, 2025 10:16 IST2025-12-24T10:14:34+5:302025-12-24T10:16:54+5:30

US: पुलिस के मुताबिक, डेलावेयर के विलमिंगटन डीएमवी में एक सशस्त्र ग्राहक ने एक राज्य पुलिसकर्मी पर घात लगाकर हमला किया और उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसे गोली मारकर मार डाला गया।

US gunman shot and killed police officer in city ​​of wilmington | US: अज्ञात बंदूकधारी का आतंक, पुलिसकर्मी को मारी गोली, मौत

US: अज्ञात बंदूकधारी का आतंक, पुलिसकर्मी को मारी गोली, मौत

US: अमेरिका के विलमिंग्टन शहर में मोटर वाहन विभाग (डीएमवी) के भीतर एक बंदूकधारी ने डेलवेयर राज्य के पुलिसकर्मी (ट्रूपर) की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बंदूकधारी ने पहले पुलिसकर्मी पर गोली चलायी जिसके बाद घायल पुलिसकर्मी ने पास खड़े एक कर्मचारी को सुरक्षित स्थान पर धकेल दिया। इसके बाद हमलावर ने उस पर दोबारा गोली चलायी जिससे उसकी मौत हो गयी। इसके बाद एक अन्य पुलिस अधिकारी ने हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया।

राज्य पुलिस ने मंगलवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिसकर्मी ‘रिसेप्शन डेस्क’ पर ड्यूटी पर था तभी 44 वर्षीय हमलावर अंदर आया, उसके पास पहुंचा और उस पर गोली चला दी। मृतक पुलिसकर्मी की पहचान अभी उजागर नहीं की गयी है। हमलावर और पुलिसकर्मी दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

राज्य पुलिस के कर्नल विलियम डी. क्रॉटी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने एक भाई, एक बेटा, एक सबसे अच्छा दोस्त, एक कोच, एक पति और एक पिता खो दिया है। उनके अंतिम कार्य एक नायक जैसे थे- एक ऐसे नायक के, जिसने आज दूसरों की जान बचाई और इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।’’ डेलवेयर के डीएमवी ने पूरे राज्य में अपने कार्यालयों को बंद कर दिया है।

Web Title: US gunman shot and killed police officer in city ​​of wilmington

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :USPoliceShootingनिशानेबाजीक्राइम