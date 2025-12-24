US: अज्ञात बंदूकधारी का आतंक, पुलिसकर्मी को मारी गोली, मौत

US: अमेरिका के विलमिंग्टन शहर में मोटर वाहन विभाग (डीएमवी) के भीतर एक बंदूकधारी ने डेलवेयर राज्य के पुलिसकर्मी (ट्रूपर) की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बंदूकधारी ने पहले पुलिसकर्मी पर गोली चलायी जिसके बाद घायल पुलिसकर्मी ने पास खड़े एक कर्मचारी को सुरक्षित स्थान पर धकेल दिया। इसके बाद हमलावर ने उस पर दोबारा गोली चलायी जिससे उसकी मौत हो गयी। इसके बाद एक अन्य पुलिस अधिकारी ने हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया।

राज्य पुलिस ने मंगलवार रात एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पुलिसकर्मी ‘रिसेप्शन डेस्क’ पर ड्यूटी पर था तभी 44 वर्षीय हमलावर अंदर आया, उसके पास पहुंचा और उस पर गोली चला दी। मृतक पुलिसकर्मी की पहचान अभी उजागर नहीं की गयी है। हमलावर और पुलिसकर्मी दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

After being shot, the trooper pushed a DMV employee out of harm's way, and the suspect shot the trooper again."



राज्य पुलिस के कर्नल विलियम डी. क्रॉटी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमने एक भाई, एक बेटा, एक सबसे अच्छा दोस्त, एक कोच, एक पति और एक पिता खो दिया है। उनके अंतिम कार्य एक नायक जैसे थे- एक ऐसे नायक के, जिसने आज दूसरों की जान बचाई और इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।’’ डेलवेयर के डीएमवी ने पूरे राज्य में अपने कार्यालयों को बंद कर दिया है।

