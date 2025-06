UNSC में अमेरिकी राजदूत की फिसली ज़ुबान, मिडिल ईस्ट में ‘अराजकता और आतंक’ के लिए इजरायल को ठहराया जिम्मेदार | Video

नई दिल्ली: इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच, शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में एक अमेरिकी दूत से गलती हो गई और उन्होंने गलती से मध्य पूर्व में "अराजकता, आतंक और पीड़ा" पैदा करने के लिए यरूशलेम को दोषी ठहरा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी अंतरिम प्रभारी डोरोथी शीया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भाषण देते हुए इजरायल के खिलाफ ईरान की कार्रवाई की निंदा की।

शीया ने कहा, "इज़राइल की सरकार ने भी पूरे क्षेत्र में अराजकता, आतंक और पीड़ा फैलाई है।" फिर वह एक अजीब विराम लेती हैं, अपना सिर हिलाती हैं और जल्दी से खुद को सही करती हैं और वाक्य दोहराती हैं, "ईरान की सरकार ने भी पूरे क्षेत्र में अराजकता, आतंक और पीड़ा फैलाई है।"

वह अपना भाषण जारी रखती हैं, "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरानी सरकार इज़राइल पर हमास के घातक हमले के पीछे एक सक्षम और वैचारिक भौतिक शक्ति थी।" संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे बड़े मंच पर शीर्ष अमेरिकी राजनयिक की यह चूक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

अपने भाषण में, शीया ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरानी सरकार के लिए "सही काम करने में देर नहीं हुई है"। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बयानों को दोहराया और कहा कि ईरान को "अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और परमाणु हथियार हासिल करने की सभी आकांक्षाओं को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए"।

डोरोथी शीया ने कहा कि इज़राइल ने बार-बार इज़राइल के विनाश के साथ-साथ "अमेरिका की मौत" का आह्वान किया है। ईरान की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि, जैसा कि ग्रुप ऑफ सेवन (G7) के नेताओं ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था, तेहरान मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता और आतंक का मुख्य स्रोत है।

The only piece of #truth that was mistakenly uttered by the US envoy at the #UNSC meeting. For a second, she forgot to distort the facts as the #IsraelTerroristState & its enablers & apologists in the west always do.#IranIsraelConflictpic.twitter.com/mgDZ0fB4Dn