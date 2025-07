US: एलन मस्क ने अमेरिका में बनाई नई राजनीतिक पार्टी, क्या डोनाल्ड ट्रंप को होगा नुकसान?

US: अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान होने के बाद सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। उद्योगपति एलन मस्क ने अमेरिका में तीसरी पार्टी के रूप में 'अमेरिका पार्टी' की शुरुआत की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कर-कटौती और खर्च पैकेज को मंजूरी दिए जाने के ठीक एक दिन बाद टेस्ला बॉस मस्क ने पार्टी का ऐलान कर दिया।

इस पार्टी का गठन ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप सरकार ने अमेरिका में कई बिल पास किए जिसकी एलन मस्क ने आलोचना की थी। मस्क ने अपने एक्स प्लेटफ़ॉर्म पर इसका खुलासा किया। उन्होंने एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए दिखाया कि 65% उत्तरदाताओं ने "अमेरिका पार्टी" शुरू करने के विचार का समर्थन किया। हाँ-या-नहीं सर्वेक्षण ने 1.2 मिलियन से अधिक प्रतिक्रियाएँ अर्जित कीं।

Is this the America Party platform? -reduce debt, responsible spending only -modernize military with ai/robotics -pro tech, accelerate to win in ai -less regulation across board but especially in energy -free speech -pro natalist -centrist policies everywhere else If so…

उन्होंने शनिवार को पोस्ट किया, "2 से 1 के कारक से, आप एक नई राजनीतिक पार्टी चाहते हैं और आपको यह मिलेगी! आज, अमेरिका पार्टी आपको आपकी स्वतंत्रता वापस देने के लिए बनाई गई है।"

मस्क ने दो सिर वाले सांप को दर्शाते हुए एक मीम भी साझा किया और कैप्शन दिया "यूनिपार्टी को समाप्त करें।"

उन्होंने यह विचार तब पेश किया जब कांग्रेस ट्रम्प के बजट पैकेज को पारित करने की तैयारी कर रही थी, जो इस साल इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए लोकप्रिय $7,500 उपभोक्ता कर क्रेडिट को समाप्त कर देगा।

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN