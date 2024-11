US Election Results: जीत के बाद दिन कैसा रहा डोनाल्ड ट्रंप का पहला दिन? जानिए यहां

US Election Results: अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद उन्हें दुनिया के तमाम देशों से बधाईयां आनी शुरू हो गई। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद अपने पहले दिन की शुरुआत राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व नेताओं से बधाई कॉल प्राप्त करके की, क्योंकि वे राष्ट्रपति पद की ओर बढ़ रहे थे।

रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोरिडा में सुबह-सुबह अपने विजय भाषण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कम प्रोफ़ाइल बनाए रखी, और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, प्रमुख समर्थकों और दाताओं से कॉल पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच, जो बाइडेन की टीम ने डोनाल्ड ट्रंप के खेमे से संघीय कानून के अनुसार औपचारिक संक्रमण शुरू करने के लिए आवश्यक समझौतों पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। इन समझौतों में देरी डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य के प्रशासन के लिए सुरक्षा मंजूरी प्रक्रिया को बाधित कर सकती है, जिससे संवेदनशील सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्रभावित हो सकती है।

जो बाइडेन ने एकता पर जोर देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सहज संक्रमण का आश्वासन दिया और कमला हैरिस की उनके अभियान के लिए प्रशंसा की। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कमला हैरिस के साथ एक कॉल के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी व्यावसायिकता और दृढ़ता को स्वीकार किया, दोनों नेताओं ने देश को एकजुट करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित अन्य वैश्विक नेताओं से भी बात की, जिन्होंने अमेरिका-सऊदी संबंधों को बढ़ाने की आकांक्षाओं पर चर्चा की।

President Biden tweets, "What America saw today was the Kamala Harris I know and deeply admire. She’s been a tremendous partner and public servant full of integrity, courage, and character. Under extraordinary circumstances, she stepped up and led a historic campaign that… pic.twitter.com/FRFhHekAW2

पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को शानदार चुनावी जीत पर बधाई दी

नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करके उन्हें उनकी "शानदार" जीत पर बधाई दी और कहा कि वह प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। जानकारी के अनुसार, मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन के लिए भी ट्रंप को बधाई दी, क्योंकि दोनों नेताओं ने पुष्टि की कि वे विश्व शांति के लिए मिलकर काम करेंगे।

Had a great conversation with my friend, President @realDonaldTrump, congratulating him on his spectacular victory. Looking forward to working closely together once again to further strengthen India-US relations across technology, defence, energy, space and several other sectors.