US: ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाया टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने का आदेश

US: अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बने हैं तब से वह नए-नए आदेश पारित कर रहे हैं। अब व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कनाडाई और मैक्सिकन आयात पर 25% और चीन से आने वाले सामानों पर 10% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने अवैध अप्रवास और फेंटेनाइल पर "राष्ट्रीय आपातकाल" को संबोधित करने के लिए ऐसा किया है।

ट्रम्प पड़ोसी देशों से अवैध अप्रवास और फेंटेनाइल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की तस्करी को रोकने के लिए अधिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और संघीय सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए टैरिफ का उपयोग करने का भी वादा किया है।

