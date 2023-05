अमेरिका जाने वाले यात्रियों के लिए 11 मई से कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता खत्म, स्वास्थ्य आपातकाल भी समाप्त करने की घोषणा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 2, 2023 09:41 AM

यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने सोमवार को घोषणा की कि वे गैर-नागरिकों के लिए अपनी टीकाकरण आवश्यकताओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

