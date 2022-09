यूक्रेन को दी गई परमाणु चेतवानी पर अमेरिका ने पुतिन पर साधा निशाना, UNSC की बैठक में कही ये बात

Highlights अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा कि पिछले हफ्ते 100 से अधिक देशों के नेता संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय सप्ताह में भाग लेने के बजाय राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में नए सिरे से भर्ती की घोषणा की। ग्रीनफील्ड ने कहा कि पुतिन ने रूस के नाजायज सैन्य लाभ को सुरक्षित करने के लिए एक गैर-परमाणु देश पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी।

न्यूयॉर्क: अमेरिका ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की। इसके साथ ही अमेरिका ने जोर देकर कहा कि यह स्पष्ट है कि पुतिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का सम्मान नहीं करते।

यूएनएससी की बैठक को संबोधित करते हुए अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा, "पिछले हफ्ते 100 से अधिक देशों के नेता संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए। एक उच्च स्तरीय सप्ताह में भाग लेने के बजाय राष्ट्रपति पुतिन ने रूस में नए सिरे से भर्ती की घोषणा की।"

ग्रीनफील्ड ने कहा, "उन्होंने रूस के सैन्य नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अवैध स्नैप जनमत संग्रह की तैयारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने रूस के नाजायज सैन्य लाभ को सुरक्षित करने के लिए एक गैर-परमाणु देश पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी। इन सबका उद्देश्य स्पष्ट है कि रूस इस निकाय का सम्मान करता है।"

मंगलवार को एक शीर्ष रूसी सुरक्षा अधिकारी ने अभी तक की सबसे कड़ी चेतावनी जारी की कि मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है यदि वह खतरे में है तो। रूसी सुरक्षा अधिकारी द्वारा ये भी कहा गया कि पश्चिम हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव दिमित्री मेदवेदेव ने मंगलवार को कहा कि अगर रूस के लिए खतरा खतरे की एक निश्चित सीमा से ऊपर उठता है, तो हमें किसी की सहमति के बिना और लंबे परामर्श के बिना जवाब देना होगा।

