रूसी हमले के बाद से विस्थापित हुए 14 मिलियन यूक्रेनी, UNHCR ने जारी की चेतवानी

Highlights संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने कहा कि अब तक 14 मिलियन यूक्रेनी अपने घरों से जबरन विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने दशकों में सबसे तेज और सबसे बड़ा विस्थापन देखा है। फिलिपो ग्रैंडी ने चेतावनी दी कि यूक्रेनी अत्यंत कठिन परिस्थितियों में दुनिया की सबसे कठोर सर्दियों में से एक का सामना करने वाले हैं।

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने कहा कि इस साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक 14 मिलियन लोग अपने घरों से जबरन विस्थापित हो चुके हैं। बुधवार को सुरक्षा परिषद को एक ब्रीफिंग में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख ने कहा, "यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने दशकों में सबसे तेज और सबसे बड़ा विस्थापन देखा है।"

उन्होंने आगे कहा, "24 फरवरी से अब तक करीब 14 मिलियन लोग अपने घरों से निकलने को मजबूर हैं।" फिलिपो ग्रैंडी ने चेतावनी दी कि यूक्रेनी अत्यंत कठिन परिस्थितियों में दुनिया की सबसे कठोर सर्दियों में से एक का सामना करने वाले हैं। उन्होंने कहा, "मानवीय संगठनों ने नाटकीय रूप से अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ा दिया है, लेकिन इस संवेदनहीन युद्ध को समाप्त करने के साथ शुरू करके और भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए।"

