देवी काली पर ट्वीट के लिए यूक्रेन ने मांगी माफी, कहा- भारतीय समर्थन की सराहना करते हैं

Highlights एमीन झापरोवा ने कहा कि यूक्रेन को रक्षा मंत्रालय द्वारा देवी काली के गलत चित्रण पर खेद है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन अद्वितीय भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है और भारत के समर्थन की अत्यधिक सराहना करता है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया ट्वीट अब हटा दिया गया है।

कीव:यूक्रेन की उप-विदेश मंत्री एमीन झापरोवा ने मंगलवार को देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा देवी काली की एक तस्वीर ट्वीट किए जाने के बाद माफी मांगी। एमीन झापरोवा ने कहा कि यूक्रेन को रक्षा मंत्रालय द्वारा देवी काली के गलत चित्रण पर खेद है और यूक्रेन अद्वितीय भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है और भारत के समर्थन की अत्यधिक सराहना करता है।

The #Hindu community was extremely offended after the Twitter handle of #Ukraine’s defense ministry posted a hateful picture of Hindu Goddess #Kali, calling it a “work of art”.



The post was deleted soon after and no official comment followed — but the screenshots prove it all. pic.twitter.com/JXvqGxuFAY