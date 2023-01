कुरान की प्रतियां जलाए जाने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की चेतावनी, कहा- स्वीडन अब...

Highlights स्वीडन में जलाई गई थी कुरान की प्रति तुर्की के दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटना तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की की प्रतियां जलाए जाने पर तुर्की के राराष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अर्दोआन ने कड़े शब्दों में स्वीडन में हुई घटना की निंदा करते हुए इसे ईशनिंदा करार दिया और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसे कृत्य का बचाव नहीं किया जा सकता।

रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने कहा, "स्वीडन को अब हमसे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम उसकी नेटो में शामिल होने से जुड़ी कोशिशों का समर्थन करेंगे। ये स्पष्ट है कि वो लोग जिन्होंने हमारे देश के दूतावास के सामने पवित्र कुरान का इस तरह से अपमान किया है, वे हमसे अपने आवेदन को लेकर किसी तरह की दया की उम्मीद नहीं कर सकते।"

“Those who encourage or tolerate this attack should understand the consequences”



Türkiye’s President Recep Tayyip Erdogan on burning a copy of Quran in Stockholm pic.twitter.com/JcSpJ74ICN