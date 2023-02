Turkey Syria Earthquake: भूकंप में जान गंवाने वाले की संख्या 33179, घायलों की संख्या 92600, कड़ाके की ठंड में रहने पर मजबूर बचावकर्मी और पीड़ित

Highlights बचावकर्मी पिछले पांच दिन से कड़ाके की ठंड में लगातार मशक्कत कर रहे हैं। 134 लोगों की उन इमारतों के निर्माण में कथित जिम्मेदारी के लिए जांच की जा रही है जो भूकंप में ढह गई। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सात लोगों को हिरासत में लिया गया है।

Turkey Syria Earthquake: तुर्किये में आये विनाशकारी भूकंप के छह दिनों बाद बचावकर्ताओं ने एक गर्भवती महिला और दो बच्चों समेत कुछ जीवित बचे लोगों को इमारतों के मलबे से निकाला। वहीं दूसरी ओर तुर्किये के न्याय अधिकारी अवैध निर्माण गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल 130 से अधिक लोगों की जांच कर रहे हैं।

तुर्किये और सीरिया में सोमवार को आये भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या रविवार को 33,179 हो गई, जबकि 92,600 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव अभियान अभी जारी है। मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने के लिए बचावकर्मी पिछले पांच दिन से कड़ाके की ठंड में लगातार मशक्कत कर रहे हैं।

The devastating Turkey-Syria earthquake split the earth in half. Take a look at the giant 100 ft deep and 650 ft wide crevasse that the quake opened up in the province of Hatay, Turkey:pic.twitter.com/MEp2SZnj38