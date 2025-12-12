Earthquake in Japan: 6.7 तीव्रता के भूकंप से हिली जापान की धरती, भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी, दहशत में लोग
December 12, 2025
Earthquake in Japan: जापान के उत्तरपूर्वी तट पर आए एक शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है।
Earthquake in Japan: जापान ने देश के पूर्वोत्तर हिस्से में आए 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद शुक्रवार को सुनामी की चेतावनी जारी की है। यह जानकारी जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने दी। भूकंप से जानमाल के नुकसान को लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तरी जापान में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद शुक्रवार को फिर से झटके महसूस किए गए।
पिछले भूकंप में लोग घायल हुए थे, मामूली नुकसान हुआ था और प्रशांत महासागर तट के कुछ इलाकों में सुनामी भी आई थी। सोमवार को जापान के मुख्य होन्शू द्वीप के तट पर आए 7.5 तीव्रता वाले भूकंप में कम से कम 34 लोग घायल हो गए थे।
नेशनल ब्रॉडकास्टर NHK ने कहा कि भूकंप से होने वाले झटकों का लेवल सोमवार को इसी इलाके में आए 7.5 मैग्नीट्यूड के बड़े भूकंप से कम था, जिसने सड़कों को तोड़ दिया था, खिड़कियों को तोड़ दिया था और 70 सेंटीमीटर (2.3ft) तक ऊंची सुनामी लहरें पैदा की थीं।
🚨🇯🇵 BREAKING: MAGNITUDE 6.7 EARTHQUAKE STRIKES OFF JAPAN'S COAST, TSUNAMI ADVISORY ISSUED DAYS AFTER HISTORIC MEGAQUAKE WARNING— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 12, 2025
A 6.7 magnitude earthquake struck offshore eastern Aomori Prefecture at 11:44am local time on December 12th.
Japan has issued a tsunami advisory for:… pic.twitter.com/AMhuPRskS8
सोमवार के भूकंप के बाद, जिसमें कम से कम 50 लोग घायल हुए थे, JMA ने उत्तर में होक्काइडो से लेकर टोक्यो के पूर्व में चिबा तक, एक बड़े इलाके के निवासियों के लिए एक खास सलाह जारी की, ताकि एक हफ्ते के अंदर फिर से शक्तिशाली भूकंप आने की संभावना बढ़ जाए।
नॉर्थ-ईस्ट इलाके में 2011 में समुद्र के नीचे आए 9.0 मैग्नीट्यूड के बड़े भूकंप की यादें ताज़ा हैं, जिससे सुनामी आई थी और लगभग 18,500 लोग मारे गए थे या लापता हो गए थे।
JMA ने 2024 में जापान के पैसिफिक कोस्ट के दक्षिणी हिस्से के लिए अपनी पहली स्पेशल एडवाइजरी जारी की, जिसमें नानकाई ट्रफ के पास एक संभावित “मेगाक्वेक” की चेतावनी दी गई थी।
सरकार ने कहा है कि नानकाई ट्रफ में भूकंप और उसके बाद आने वाली सुनामी से 298,000 लोग मारे जा सकते हैं और $2 ट्रिलियन तक का नुकसान हो सकता है।