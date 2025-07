Tsunami Alert: अमेरिका के कई शहरों में सुनामी की चेतावनी, भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

Tsunami Alert: रूस में भूकंप आने के बाद कई देशों में सुनामी की आशंका जताई गई है। ऐसे में सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप से उत्पन्न सुनामी के खतरे पर कड़ी नजर रख रहा है।

मंगलवार रात एएनआई द्वारा जारी एक परामर्श में, वाणिज्य दूतावास ने कैलिफ़ोर्निया, अन्य पश्चिमी तटीय राज्यों और हवाई में भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अमेरिकी अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।

वाणिज्य दूतावास ने आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों और अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्रों पर भी कड़ी नजर रखने की सलाह दी। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है:

🚨 BREAKING: Hawaii residents receiving “EXTREME EMERGENCY ALERTS” as tsunami heads their way



“YOU ARE IN DANGER! Move to high ground or inland NOW!”



Residents are being told to go to the 4TH FLOOR OR ABOVE at a minimum in buildings that are at least 10 stories



h/t… pic.twitter.com/y7z5CzbVl4