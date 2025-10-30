Trump-Xi Jinping Meeting: राष्ट्रपति ट्रंप से 6 साल बाद शी जिनपिंग की मुलाकात, चीनी राष्ट्रपति ने कहा- 'हम दोनों को दोस्ती के रास्ते पर चलना चाहिए'
October 30, 2025
Trump-Xi Jinping Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में महत्वपूर्ण वार्ता शुरू हो गई है, जहाँ वे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे।
Trump-Xi Jinping Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार सुबह (स्थानीय समयानुसार) दक्षिण कोरिया में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन से इतर एक बहुप्रतीक्षित बैठक में अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुलाकात के दौरान हाथ मिलाया, मुस्कुराए और कैमरों के लिए पोज़ दिए।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी मुलाकात बहुत सफल होगी।" ट्रंप ने आगे कहा, "लेकिन वह एक बहुत ही सख्त वार्ताकार हैं, यह अच्छी बात नहीं है।"
व्हाइट हाउस में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद से यह पहली बार है जब दोनों नेता मिल रहे हैं। पिछली बार उनकी मुलाकात 2019 में जापान में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान G20 के इतर हुई थी।
President of the United States, Donald Trump, says, "It's a great honour to be with a friend of mine, really for a long time now. The very, very distinguished and respected President of China. We've already agreed to a lot of things, and we'll agree to some more right…
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, "विभिन्न प्रकार की हवाओं, लहरों और चुनौतियों का सामना करते हुए, चीन-अमेरिका संबंधों के शीर्ष पर, आपको और मुझे सही रास्ते पर चलते रहना चाहिए और चीन-अमेरिका संबंधों के विशाल जहाज़ को स्थिर रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि चीन का विकास आपके "अमेरिका को फिर से महान बनाने" के दृष्टिकोण के साथ-साथ चलता है। हमारे दोनों देश एक-दूसरे को सफल और समृद्ध बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। वर्षों से, मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि चीन और अमेरिका को साझेदार और मित्र होना चाहिए। इतिहास ने हमें यही सिखाया है।"
President of the United States, Donald Trump, holds a meeting with Chinese President Xi Jinping in Busan, South Korea.
(Source: US Network Pool via Reuters) pic.twitter.com/YG9BBDAzGt
दक्षिण कोरिया के बुसान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हमारी मुलाकात बहुत सफल होने वाली है। वह बहुत ही कठोर वार्ताकार हैं, यह अच्छी बात नहीं है। हम एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं।"
While meeting Chinese President Xi Jinping in Busan, South Korea, US President Donald Trump says, "We are going to have a very successful meeting. He is a very tough negotiator, that is not good. We know each other well. We have always had a great relationship..."