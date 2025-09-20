ट्रंप ने H-1B वीज़ा मानदंडों को कड़ा किया, रविवार से 100,000 डॉलर का भुगतान न करने वाले H-1B कर्मचारियों के लिए अमेरिकी यात्रा बैन

नया नियम नए H-1B आवेदनों और विस्तार, दोनों पर लागू होता है। कंपनियों को प्रक्रिया के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का अग्रिम भुगतान करना होगा और वीज़ा बनाए रखने के लिए हर साल अतिरिक्त 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा।

ट्रंप ने H-1B वीज़ा मानदंडों को कड़ा किया, रविवार से 100,000 डॉलर का भुगतान न करने वाले H-1B कर्मचारियों के लिए अमेरिकी यात्रा बैन

वाशिंगटन डीसी: भारतीय कार्यबल को हिला देने वाले एक कदम में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी एच-1बी वीजा धारकों के लिए 100,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 90 लाख रुपये) वार्षिक शुल्क अनिवार्य करने संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रविवार (21 सितंबर, सुबह 12:01 बजे EDT/सुबह 9:30 बजे IST) से, मौजूदा H-1B वीज़ा धारकों सहित सभी H-1B कर्मचारियों को अमेरिका में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा, जब तक कि उनके नियोक्ता शुल्क का भुगतान न कर दें।

नया नियम नए H-1B आवेदनों और विस्तार, दोनों पर लागू होता है। कंपनियों को प्रक्रिया के लिए 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का अग्रिम भुगतान करना होगा और वीज़ा बनाए रखने के लिए हर साल अतिरिक्त 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना होगा। न्यूयॉर्क के एक आव्रजन वकील साइरस मेहता का कहना है कि समय पर सीधी उड़ानें न मिलने के कारण भारत में अभी भी मौजूद H-1B वीज़ा धारक समय सीमा से चूक गए होंगे।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "जो एच-1बी वीजा धारक व्यवसाय या छुट्टी के लिए अमेरिका से बाहर हैं, वे 21 सितंबर की मध्यरात्रि से पहले प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो वे फंस जाएंगे। भारत में अभी भी मौजूद एच-1बी वीजा धारक शायद समय सीमा से पहले ही चूक गए होंगे, क्योंकि भारत से सीधी उड़ान का समय पर पहुंचना संभव नहीं है।"

इस कदम को एक विघटनकारी नीतिगत बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों और आउटसोर्सिंग फर्मों पर भारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो एच-1बी लाभार्थियों में बहुसंख्यक हैं।

