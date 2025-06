'भारत संग होगी बहुत बड़ी ट्रेड डील', ट्रंप ने किया ऐलान, चीन के साथ पहले ही समझौता

India-US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील करने की घोषणा की है। ट्रंप ने शुक्रवार को बिग ब्यूटीफुल बिल कार्यक्रम में बोलते हुए भारत के साथ "बहुत बड़े" सौदे का संकेत दिया। चीन के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके देश में कुछ बेहतरीन सौदे हो रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हम कुछ बेहतरीन सौदे कर रहे हैं। हम शायद भारत के साथ एक सौदा करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा। जहां हम भारत को खोलने जा रहे हैं, वहीं चीन सौदे में, हम चीन को खोलना शुरू कर रहे हैं।"

इस बीच, मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल, जो वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव भी हैं, के नेतृत्व में एक भारतीय दल अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ व्यापार वार्ता के अगले दौर के लिए वाशिंगटन पहुंचा।

Trump hints at "great deal" coming up with India; says deal signed with China



