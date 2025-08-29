WATCH: पीएम मोदी को भेंट की गई पारंपरिक जापानी दारुमा गुड़िया, जानें यह किसका प्रतीक है

टोक्यो: जापान की दो दिवसीय यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टोक्यो स्थित शोरिनजान दारुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक पारंपरिक जापानी ताबीज, दारुमा गुड़िया भेंट की। दारुमा गुड़िया एक पारंपरिक जापानी ताबीज है जो दृढ़ता और सौभाग्य का प्रतीक है। इसका उपयोग अक्सर व्यक्तिगत या व्यावसायिक लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

दारुमा गुड़िया एक खोखली, गोल, जापानी पारंपरिक गुड़िया है जिसे बौद्ध धर्म की ज़ेन परंपरा के संस्थापक बोधिधर्म के आधार पर बनाया गया है। ये गुड़िया आमतौर पर लाल रंग की होती हैं और भारतीय भिक्षु बोधिधर्म को दर्शाती हैं। लेकिन क्षेत्र और कलाकार के आधार पर इनके रंग और डिज़ाइन में काफी भिन्नता हो सकती है। दारुमा गुड़िया जापानी मुहावरे "सात बार गिरो, आठ बार उठो" का प्रतीक है।

VIDEO | Tokyo: PM Narendra Modi (@narendramodi) is presented with a Daruma doll by the priest at Shorinzan Daruma-ji Temple.



The Daruma doll is a traditional Japanese talisman symbolizing perseverance and good luck, often used to set and achieve personal or professional goals.… pic.twitter.com/zfjlPtnAdu — Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2025

दारुमा गुड़िया जापान में सबसे प्रिय सौभाग्य-प्रचारकों में से एक हैं और सिर्फ़ एक स्मृति-चिह्न से कहीं बढ़कर हैं। जापान ऑब्जेक्ट्स के अनुसार, पारंपरिक रूप से, दारुमा गुड़िया अपनी यात्रा तब शुरू करती है जब कोई व्यक्ति कोई व्यक्तिगत लक्ष्य या इच्छा निर्धारित करता है।

इसकी "एक आँख उस इरादे को दर्शाने के लिए रंगी जाती है, जबकि दूसरी आँख तब तक खाली रहती है जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। यह एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, जो आपको तब तक उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से देखती रहती है जब तक आप उस सपने को साकार नहीं कर लेते।"

जैसे-जैसे वर्ष समाप्त होता है, कई लोग 'दारुमा कुयो' नामक एक समारोह में अपनी दारुमा गुड़िया मंदिरों में वापस कर देते हैं। इसे कृतज्ञता और मुक्ति का एक शुद्धिकरण अनुष्ठान माना जाता है। इन समारोहों में, पुरानी दारुमा गुड़ियों को बड़े अलाव में सम्मानपूर्वक जलाया जाता है, अक्सर मंत्रोच्चार या भिक्षुओं के आशीर्वाद के साथ।

कुछ मंदिर लोगों को दारुमा गुड़ियों को जलाने से पहले उन पर अपनी इच्छाएँ या विचार लिखने की अनुमति देते हैं, जिससे वे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक समय कैप्सूल में बदल जाती हैं। दारुमा की अनूठी बनावट किंवदंतियों और प्रतीकों में निहित है। जापान ऑब्जेक्ट्स के अनुसार, इसका अंगहीन रूप उस कथा से आता है जिसमें ज़ेन बौद्ध धर्म की स्थापना का श्रेय प्राप्त एक भिक्षु ने नौ वर्षों तक इतनी गहन साधना की कि उसके हाथ और पैर सूख गए।

Web Title: Traditional Japanese Daruma doll presented to PM Modi, know what it symbolizes