Taiwan: ताइपे में अज्ञात ने चाकू से हमला कर 3 लोगों की ली जान, संदिग्ध की इमारत से गिरकर मौत

Taiwan: ताइवान की राजधानी में शुक्रवार शाम भीड़ में घुसकर चाकू और ‘स्मोक ग्रेनेड’ से एक व्यक्ति ने हमला कर दिया, जिससे कम से कम तीन लोग मारे गए और नौ अन्य घायल हो गए। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी और नगर प्रशासन ने यह जानकारी दी। घटना के बाद एक इमारत से गिरकर संदिग्ध की भी मौत हो गई। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार, पुलिस ने बताया कि संदिग्ध ने इमारत की छठी मंजिल से छलांग लगाई थी, जिसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

TAIPEI, TAIWAN – Sekurang-kurangnya tiga orang disahkan maut setakat ini (termasuk seorang suspek) manakala enam lagi cedera dalam satu serangan ganas yang berlaku di ibu… pic.twitter.com/tbflF47URW — MYNEWSHUB (@mynewshub) December 20, 2025

स्थानीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार, संदिग्ध की पहचान चांग वेन (27) के रूप में हुई है, जिसने शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के पास ताइपे मेन सबवे स्टेशन के एक भूमिगत निकास द्वार के पास एक ‘स्मोक ग्रेनेड’ से हमला किया, जिससे वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे।

समाचार एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि इसके बाद उसने एस्लाइट डिपार्टमेंट स्टोर की पहली और चौथी मंजिल पर कई लोगों पर चाकू से हमला किया। स्थानीय अस्पतालों ने हमलों में तीन लोगों की मौत की सूचना दी है। नगर प्रशासन ने बताया कि नौ अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है।

