Taiwan: ताइपे में अज्ञात ने चाकू से हमला कर 3 लोगों की ली जान, संदिग्ध की इमारत से गिरकर मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 20, 2025 11:01 IST2025-12-20T11:00:28+5:302025-12-20T11:01:02+5:30

Taiwan: पुलिस के हवाले से न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इसके बाद वह उत्तर दिशा में एक मशहूर शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट की ओर गया, जहाँ उसने एस्लाइट स्पेक्ट्रम नानक्सी डिपार्टमेंट स्टोर की पहली और चौथी मंज़िल पर स्मोक ग्रेनेड फेंके और कई लोगों को चाकू मारा, ज़्यादातर लोगों को गर्दन पर चाकू मारा गया।

Taiwan:  ताइवान की राजधानी में शुक्रवार शाम भीड़ में घुसकर चाकू और ‘स्मोक ग्रेनेड’ से एक व्यक्ति ने हमला कर दिया, जिससे कम से कम तीन लोग मारे गए और नौ अन्य घायल हो गए। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी और नगर प्रशासन ने यह जानकारी दी। घटना के बाद एक इमारत से गिरकर संदिग्ध की भी मौत हो गई। राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार, पुलिस ने बताया कि संदिग्ध ने इमारत की छठी मंजिल से छलांग लगाई थी, जिसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।

स्थानीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार, संदिग्ध की पहचान चांग वेन (27) के रूप में हुई है, जिसने शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के पास ताइपे मेन सबवे स्टेशन के एक भूमिगत निकास द्वार के पास एक ‘स्मोक ग्रेनेड’ से हमला किया, जिससे वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे।

समाचार एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि इसके बाद उसने एस्लाइट डिपार्टमेंट स्टोर की पहली और चौथी मंजिल पर कई लोगों पर चाकू से हमला किया। स्थानीय अस्पतालों ने हमलों में तीन लोगों की मौत की सूचना दी है। नगर प्रशासन ने बताया कि नौ अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल है। 

