बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास लिंचिंग मामले में आया चौंकाने वाला मोड़, ईशनिंदा के कोई सबूत नहीं

ढाका: पिछले हफ़्ते बांग्लादेश में लिंचिंग के बाद जलाए गए मज़दूर दीपू चंद्र दास की मौत के बारे में चौंकाने वाली बातों से इस घटना में एक नया मोड़ आ गया है। पहले बताया गया था कि 27 साल के पीड़ित ने "ईशनिंदा" की थी, जिस वजह से यह घटना हुई। छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद अशांति की नई लहर के बीच गुरुवार को मैमनसिंह शहर में एक भीड़ ने दास को पीट-पीटकर मार डाला। हादी सरकार विरोधी प्रदर्शनों का एक जाना-पहचाना चेहरा थे, जिनकी वजह से शेख हसीना सरकार गिर गई थी।

सोशल मीडिया पर दिल दहला देने वाले वीडियो भरे पड़े हैं, जिनमें कथित तौर पर एक आदमी - जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह दास है - को एक भीड़ ने ईशनिंदा का आरोप लगाकर पीट-पीटकर मार डाला और फिर उसके शरीर को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी।

दीपू चंद्र दास की हत्या की वजह: चौंकाने वाला मोड़

18 दिसंबर की रात को ढाका-मयमनसिंह हाईवे पर जमीरदिया डुबालियापारा इलाके में हुई घटना के बारे में शुरू में बताया गया था कि दास द्वारा धर्म के कथित अपमान के कारण यह घटना हुई। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस जांच और परिवार के सदस्यों के साथ-साथ स्थानीय प्रतिनिधियों के बयानों से एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है - काम की जगह पर विवाद ही इसका संभावित कारण था।

उस दिन क्या हुआ

पायनियर निटवेयर्स (BD) लिमिटेड में काम करने वाले दीपू के परिवार ने बताया कि उस दिन फैक्ट्री के अंदर तनाव बढ़ गया था, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि...दीपू ने हाल ही में फ्लोर मैनेजर से सुपरवाइजर बनने के लिए प्रमोशन का एग्जाम दिया था। उसके भाई अपू रोबी दास ने ढाका ट्रिब्यून को बताया कि दीपू का अपनी पोस्ट को लेकर कई साथियों से झगड़ा हुआ था।

18 दिसंबर की दोपहर को दास को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके तुरंत बाद उन पर धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया गया – पुलिस ने कहा कि इन दावों का कोई सबूत नहीं है। दीपू दास के भाई ने कहा, "उन्होंने मेरे भाई को पीटा और फैक्ट्री से बाहर फेंक दिया।" उन्होंने आगे कहा, "पकड़े जाने और माफी मांगने के बाद भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा।"

अपु ने बताया कि दीपू के दोस्त हिमेल ने बाद में उसे फ़ोन करके बताया कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। अपु ने कहा, "कुछ देर बाद उसने फिर फ़ोन किया और कहा कि मेरा भाई मर गया है।" जब अपु मौके पर पहुंचा, तो उसने दीपू की जली हुई लाश देखी।

जांच में क्या सामने आया

बांग्लादेश में पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) को अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जो इस दावे की पुष्टि करते हों कि दीपू ने धर्म का अपमान किया था। मयमनसिंह के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एडमिनिस्ट्रेशन) अब्दुल्ला अल मामून ने कहा कि ईशनिंदा के आरोप फिलहाल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं। ढाका ट्रिब्यून ने अधिकारी के हवाले से कहा, "हमें अब तक इन दावों में कोई सच्चाई नहीं मिली है।"

भालुका मॉडल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम ने भी यही बात दोहराई, और कहा कि जांचकर्ताओं को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि दीपू ने कोई धार्मिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या फैक्ट्री में अंदरूनी झगड़े की वजह से हत्या हुई हो सकती है।

