Texas shooting: अपनी दादी को गोली मारने के बाद स्कूल पहुंचा था 18 वर्षीय हमलावर, सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी बंदूक की तस्वीरें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 25, 2022 11:31 AM

स्कूल की वेबसाइट के अनुसार, उसके छात्रों की आयु पांच वर्ष से 11 वर्ष है। उवाल्डे में पुलिस प्रमुख पेटे अरेडोंडो ने कहा, ‘‘रोब एलीमेंट्री स्कूल में आज पूर्वाह्न 11 बजकर 32 मिनट पर बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए।’

Texas shooting: अपनी दादी को गोली मारने के बाद स्कूल पहुंचा था 18 वर्षीय हमलावर, सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी बंदूक की तस्वीरें