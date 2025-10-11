Tennessee Explosion Updates: अमेरिका में बड़ा हादसा, विस्फोटकों के संयंत्र में विस्फोट, 19 की मौत?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 11, 2025 09:35 IST2025-10-11T09:30:19+5:302025-10-11T09:35:32+5:30
हम्फ्रेज काउंटी के शेरिफ क्रिस डेविस ने सेना के लिए विस्फोटकों की आपूर्ति और शोध करने वाली कंपनी ‘एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स’ में हुए विस्फोट की जानकारी दी।
मैकएवेनः अमेरिका में टेनेसी के एक ग्रामीण क्षेत्र में विस्फोटकों के एक संयंत्र में शुक्रवार को विस्फोट होने के बाद से कम से कम 19 लोग लापता हैं जिनके मारे जाने की आशंका है। प्राधिकारियों ने यह जानकारी दी। हम्फ्रेज काउंटी के शेरिफ क्रिस डेविस ने सेना के लिए विस्फोटकों की आपूर्ति और शोध करने वाली कंपनी ‘एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम्स’ में हुए विस्फोट की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि यह बेहद भयावह और दिल दहला देने वाला दृश्य है। डेविस ने कहा कि वह इस त्रासदी से प्रभावित तीन परिवारों को जानते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग मारे गए। हालांकि उन्होंने मृतक संख्या नहीं बताई। उन्होंने 19 लापता लोगों को ‘‘आत्मा’’ कहकर संबोधित किया। उन्होंने बताया कि विस्फोट सुबह लगभग पौने आठ बजे हुआ। फुटेज में पहाड़ी स्थान पर स्थित कंपनी परिसर सुलगता दिख रहा था।
उन्होंने बताया कि मलबा कम से कम आधा मील के क्षेत्र में बिखरा हुआ था और 15 मील (24.1 किलोमीटर) से भी अधिक दूर तक लोगों ने विस्फोट के झटके महसूस किया। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, वह नैशविले से लगभग 60 मील (97 किलोमीटर) दक्षिण-पश्चिम में बक्सनॉर्ट क्षेत्र में विस्फोटक और गोला-बारूद का प्रसंस्करण करती है। यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इस कारखाने में कितने लोग काम करते थे या विस्फोट के समय कितने लोग वहां मौजूद थे।