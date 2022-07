पाकिस्तान: सिंधी और पख्तून के बीच नस्ली टकराव पर पाकिस्तानी तालिबान ने दी सफाई, कहा- 'सच्चा इस्लामी निजाम बनाने के लिए आना होगा एक साथ'

Highlights तहीरके-तालिबान पाकिस्तान ने सिंध में पख्तून और सिंधी कौम के बीच तनाव को साजिश बताया है। पाकिस्तानी तालिबान ने दोनों समुदायों के बीच हालिया तनाव के लिए भ्रष्ट नेताओं और सैन्य अफसरों को जिम्मेदार बताया है। पाकिस्तानी-तालिबान ने कहा है कि सच्चा इस्लामी निजाम बनाने के लिए सभी पाकिस्तानियों को एक साथ आना होगा।

कराची: तहरीके-तालिबानपाकिस्तान (TTP)ने सोमवार को बयान जारीकर कहा है कि सिंध और बलूचिस्तान में हुए पख्तून और सिंधी नस्ली फसाद भ्रष्ट नेताओं और सैन्य अफसरों की 'बाँटो और राज करो' की नीति का परिणाम है। पाकिस्तानीतालिबान ने पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो तालिबान से जुड़े और पाकिस्तान में 'सच्ची इस्लामिक हुकूमत' कायम करने में मदद करे जिससे मुल्क में शांति और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शहर हैदराबाद के एक होटल में 12 जुलाई को 35 वर्षीय बिलाल काका की हत्या के बाद से कई शहरों में सिंधी और पख्तून के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस गोलीबार में कई अन्य लोग घायल भी हो गये। बिलाल काका के के समर्थकों का आरोप है कि हमलावर अफगान थे।

